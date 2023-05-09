Barredora-aspiradora configurable individualmente con vaciado en alto hidráulico. El cepillo lateral de media luna opcional y patentado permite la limpieza de rincones con solo una pasada. De esta forma se evita barrer a mano o las habituales 5 o 7 pasadas de otros equipos (sin cepillo lateral de media luna, solo se necesitan tres pasadas más por el nuevo concepto de barrido). Gracias a la posición del cepillo cilíndrico principal de barrido (CCPB) entre las ruedas traseras, se puede pasar por encima de descansillos altos sin que el sistema de barrido sufra daños. El sistema Teach se adapta automáticamente al desgaste del CCPB y garantiza así siempre los mejores resultados de barrido. Se puede escoger entre tres presiones de contacto, según el fondo y el tipo de suciedad. Otro plato fuerte es la limpieza de filtros Tact patentada totalmente automática que siempre garantiza que se trabajasin polvo, así como el sistema patentado Kärcher Intelligent Key que permite, entre otros, varios derechos de usuario. El display multifuncional le dirige, en 28 idiomas, de forma muy comprensible por los menús y ofrece, p. ej., información sobre el desgaste del cepillo cilíndrico de barrido o la presión de contacto activada del cepillo cilíndrico de barrido.