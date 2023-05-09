Barredora-aspiradora KM 105/110 R Bp Pack
Barredora-aspiradora con conductor con limpieza de filtros Tact, cepillo lateral de media luna único (opcional), retraso autom. del desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido mediante el sistema Teach y el nuevo concepto de barrido.
Barredora-aspiradora configurable individualmente con vaciado en alto hidráulico. El cepillo lateral de media luna opcional y patentado permite la limpieza de rincones con solo una pasada. De esta forma se evita barrer a mano o las habituales 5 o 7 pasadas de otros equipos (sin cepillo lateral de media luna, solo se necesitan tres pasadas más por el nuevo concepto de barrido). Gracias a la posición del cepillo cilíndrico principal de barrido (CCPB) entre las ruedas traseras, se puede pasar por encima de descansillos altos sin que el sistema de barrido sufra daños. El sistema Teach se adapta automáticamente al desgaste del CCPB y garantiza así siempre los mejores resultados de barrido. Se puede escoger entre tres presiones de contacto, según el fondo y el tipo de suciedad. Otro plato fuerte es la limpieza de filtros Tact patentada totalmente automática que siempre garantiza que se trabajasin polvo, así como el sistema patentado Kärcher Intelligent Key que permite, entre otros, varios derechos de usuario. El display multifuncional le dirige, en 28 idiomas, de forma muy comprensible por los menús y ofrece, p. ej., información sobre el desgaste del cepillo cilíndrico de barrido o la presión de contacto activada del cepillo cilíndrico de barrido.
Características y ventajas
Cepillo lateral de media luna (opcional)
- Se acabó el laborioso barrido a mano.
- Limpieza de rincones con una sola pasada
Novedosa limpieza de filtros Tact automática y muy eficaz
- Poros limpios durante mucho tiempo para un resultado de limpieza ideal.
- Limpieza automática.
Sistema Teach
- Corrección automática del cepillo cilíndrico de barrido cuando aparece desgaste.
- Tres presiones de contacto ajustables con solo pulsar un botón.
Intelligent Key de Kärcher
- Programable en 28 idiomas.
- Concesión de derechos del usuario para el ajuste de los equipos.
Cepillo cilíndrico de barrido en el eje trasero
- Mejor superación de descansillos altos.
- Cepillo cilíndrico de barrido cómodo, cambio del cepillo cilíndrico de barrido en menos de 5 minutos.
Panel de control
- Representación de datos de la máquina en el display (por ejemplo, visualización del desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido).
- Código de colores.
Concepto Power Plus
- La energía que sobra del transporte se traspasa a una batería.
- Al subir cuestas, se solicita potencia adicional para el motor.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tracción
|Eléctrica
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|6300
|Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales (m²/h)
|8700
|Ancho de trabajo (mm)
|640
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|1050
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|1450
|Capacidad de la batería (Ah)
|240
|Tensión de la batería (V)
|24
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 4
|Depósito de suciedad (l)
|110
|Capacidad ascensional (%)
|12
|Velocidad de trabajo (km/h)
|6
|Peso, listo para el uso (kg)
|610
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1800 x 1250 x 1450
Scope of supply
- Ruedas, neumáticas
- Cepillo lateral de media luna
Equipamiento
- Limpieza del filtro automática
- Trampilla para suciedad gruesa
- Principio de barrido por encima del cabezal
- Tracción hacia delante
- Tracción hacia atrás
- Aplicación en exteriores
- Contador de horas de funcionamiento
- Intelligent Key de Kärcher
- Sistema Start-Stop
- Sistema Teach
- Sistema Power-Plus
- Reajuste automático por desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido
- Limpieza del filtro Tact
- Display multifunción
- Derechos de usuario / lenguaje de usuario individual
- Concepto de servicios compartidos
- Posibilidad de fijación Home Base
- Cepillo cilíndrico principal de barrido en eje trasero
- Barrido dinámico
Campos de aplicación
- Aparcamientos
- Instalaciones de producción
- Sector logístico
- Hoteles
- Tiendas
- Sector de los almacenes
- Aceras