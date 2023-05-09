La KM 75/40 W P es una barredora aspiradora de conducción manual con motor de gasolina, motor de tracción y un eficaz sistema automático de aspiración de polvo. Datos técnicos: Accionamiento: > Motor de gasolina Honda de 3,3 kW > Velocidad de barrido regulable sin escalonamiento: 0 a 4, 5 km/h Sistema de barrido: > Principio de barrido por encima del cabezal > Cepillo lateral acoplable con ajuste de nivel de barrido sin herramientas > Elevación / descenso de los cepillos laterales > Cepillo cilíndrico principal de barrido reemplazable y ajustable sin herramientas Sistema de filtros: > Filtro plegado plano de poliéster (superficie de filtrado: 1,8 m2 > Eficaz limpieza mecánica del filtro > Cambio del filtro sin herramientas Recipiente para la suciedad: > Volumen útil: 40 l > Depósito con rodillos, empuñadura ergonómica y empuñadura de carrito extraíble Manejo: > Pantalla EASY Operation > Asa de empuje concebida para distintas alturas > Accionamiento del motor de tracción y la trampilla para suciedad gruesa mediante el asa de empuje > Elevación / descenso de los cepillos laterales directamente en el campo de control