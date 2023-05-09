Barredora-aspiradora KM 75/40 W G

«El barrido más sencillo» Barredora-aspiradora con acompañante con un eficaz y potente motor de gasolina Honda, ideal para la limpieza a fondo y sin polvo de superficies exteriores a partir de 600 m2. Gran comodidad para el usuario gracias al concepto EASY Operation y al depósito de suciedad móvil con sistema de carro. Alto grado de maniobrabilidad gracias a las medidas reducidas y a la tracción.

La KM 75/40 W P es una barredora aspiradora de conducción manual con motor de gasolina, motor de tracción y un eficaz sistema automático de aspiración de polvo. Datos técnicos: Accionamiento: > Motor de gasolina Honda de 3,3 kW > Velocidad de barrido regulable sin escalonamiento: 0 a 4, 5 km/h Sistema de barrido: > Principio de barrido por encima del cabezal > Cepillo lateral acoplable con ajuste de nivel de barrido sin herramientas > Elevación / descenso de los cepillos laterales > Cepillo cilíndrico principal de barrido reemplazable y ajustable sin herramientas Sistema de filtros: > Filtro plegado plano de poliéster (superficie de filtrado: 1,8 m2 > Eficaz limpieza mecánica del filtro > Cambio del filtro sin herramientas Recipiente para la suciedad: > Volumen útil: 40 l > Depósito con rodillos, empuñadura ergonómica y empuñadura de carrito extraíble Manejo: > Pantalla EASY Operation > Asa de empuje concebida para distintas alturas > Accionamiento del motor de tracción y la trampilla para suciedad gruesa mediante el asa de empuje > Elevación / descenso de los cepillos laterales directamente en el campo de control

Características y ventajas
Depósito para la suciedad con empuñadura de carrito
  • Cómoda extracción y fácil vaciado del depósito mediante asas empotradas.
  • Rápida eliminación de residuos.
Potente sistema de filtros con limpieza mecánica del filtro
  • 1,8 m² de superficie de filtrado para unos intervalos de trabajo prolongados.
  • Larga durabilidad gracias al material de poliéster lavable.
  • Limpieza mecánica del filtro con empuñadura ergonómica.
Mantenimiento sencillo
  • Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.
Concepto de funcionamiento EASY Operation
  • Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
  • Símbolos estandarizados para todas las barredoras de Kärcher.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Gasolina
Accionamiento Motor de 4 tiempos
Fabricante del motor Honda
Accionamiento – Potencia (W) 3300
Máximo rendimiento en superficie (m²/h) 3375
Ancho de trabajo (mm) 550
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm) 750
Depósito de suciedad (l) 40
Capacidad ascensional (%) 15
Velocidad de trabajo (km/h) 4,5
Superficie de filtrado (m²) 1,8
Peso (con accesorios) (kg) 84
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1430 x 750 x 1190

Scope of supply

  • Filtro plegado plano: de poliéster

Equipamiento

  • Limpieza del filtro manual
  • Tracción hacia delante
  • Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
  • Depósito para la suciedad, móvil
  • Trampilla para suciedad gruesa
  • Asa de empuje plegable
  • Principio de barrido por encima del cabezal
  • Aspiración
  • Regulación del caudal de aspiración
  • Cepillo lateral, elevable / ajustable
Barredora-aspiradora KM 75/40 W G
Videos
Campos de aplicación
  • Para la limpieza de aparcamientos de pequeño y gran tamaño y gasolineras
  • Para limpiar superficies, como patios escolares y zonas municipales
  • Ideal para talleres de artesanía pequeños y en la agricultura
