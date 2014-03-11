Blue Competence
Blue Competence define criterios y estándares de sostenibilidad resistentes que cumple quien se adhiere a la iniciativa. Con ello, Blue Competence proporciona más transparencia, facilita la orientación y ofrece seguridad a todos aquellos que buscan soluciones y productos sostenibles o empresas con una actividad sostenible.
Trabajar para un mundo mejor: Blue Competence
El color verde representa la protección del medio ambiente. El azul es el color de la sostenibilidad, que se contempla como la integración de la economía, el medio ambiente y la sociedad. La iniciativa «Blue Competence» de la asociación alemana para la construcción de equipos e instalaciones, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA), se centra también en estos tres aspectos. En ella, ya se han comprometido, junto con Kärcher, 225 empresas y 37 organizaciones y agrupaciones profesionales que tienen un objetivo común: asegurar la calidad de vida en nuestro planeta a largo plazo.
Responsabilidad en la vanguardia
Desde principios de 2012, Kärcher es miembro de Blue Competence y asume responsabilidades activamente. El objetivo declarado es llevar la construcción de equipos e instalaciones a la cabeza del movimiento por la sostenibilidad y consolidarlas más allá de los límites entre sectores. Para ello, se documentan y comunican todos los progresos y posibilidades en todos los ámbitos, por ejemplo, el uso eficiente de los materiales, la fabricación responsable con los recursos y los productos duraderos. Blue Competence muestra qué mueve la industria en el ámbito de la sostenibilidad. La contribución de Kärcher puede ser valiosa, ya que el compromiso con las personas y el medio ambiente son, desde siempre, una parte fundamental de la cultura empresarial de Kärcher.
«Engineering a better world» (La construcción para un mundo mejor)
La iniciativa por la sostenibilidad Blue Competence tiene como objetivo convertirse en el centro de competencia del diseño ecológico de la producción y de los productos, así como de las tecnologías medioambientales. Y presentar las soluciones de construcción de equipos e instalaciones para un futuro sostenible frente a la política y a la opinión pública, pues las respuestas a los retos de un futuro con una población mundial creciente deben ir de la mano: sentido común y tecnología. Los ámbitos de trabajo y objetivos para un ahorro sostenible están claramente definidos:
- Eficiencia energética: conseguir más con menos.
- Fuentes y aprovechamiento de energía: uso más eficaz de las fuentes energéticas existentes. Desarrollar y aplicar las energías nuevas y alternativas.
- Optimización del aprovechamiento de recursos: optimizar el uso de materias primas y desarrollar otras nuevas y alternativas.
- Emisiones: reducir o evitar la cantidad de emisiones.
- Movilidad: soluciones para la época de después del automóvil en su forma actual.
- Gestión del reciclaje: evitar, reducir y reutilizar de forma sensata los desechos.
- Reducción de los costes del ciclo de vida: desde la obtención de materias primas y energía, pasando por la producción, el servicio y el reciclaje, hasta las repercusiones totales de todos los partícipes.
La dimensión de la responsabilidad y de las tareas es inmensa. Frente a todos nosotros tenemos un largo camino. Se ha dado un paso más. Muchos otros lo seguirán. La sostenibilidad no es ningún objetivo lejano, sino nuestra obligación y tarea diarias. Y es que, a fin de cuentas, se trata, ni más ni menos, del futuro de todos nosotros.
Consejos para ahorrar energía para los equipos Kärcher
Fregadoras-aspiradoras automáticas
Sistema KIK
Adaptación exacta de los parámetros de los equipos a los diferentes requisitos/usuarios:
- Potencia de las turbinas.
- Potencia del motor de los cepillos.
- Velocidad de conducción.
- Distribución de agua (B 80 W Bp).
Sistema FACT
Ajuste individual de la velocidad de los cepillos en equipos de cepillos cilíndricos (BR):
- para requisitos de limpieza distintos.
- Un consumo de energía hasta un 15 % menor en el modo WHISPER CLEAN.
- Un consumo de energía hasta un 30 % menor en el modo FINE CLEAN.
- Reducción del nivel sonoro para el usuario y para el medio ambiente con los modos WHISPER CLEAN y FINE CLEAN.
eco!efficiency
- ¡Nuevo! Modo eco!efficiency en las versiones RS. Pulsar el interruptor del eco!efficiency tiene su efecto:
- menor consumo de agua.
- menor consumo eléctrico de la turbina de aspiración.
- menor consumo eléctrico de los motores de cepillos.
- menor velocidad durante la limpieza (menor consumo eléctrico).
- Gran ahorro de electricidad y agua limpia (hasta un 20 %) en comparación con una limpieza a fondo con fregadoras-aspiradoras automáticas convencionales.
Sistema DOSE
- Sistema de dosificación muy preciso para detergente (0-3 %):
- Evitar la sobredosificación: siempre es un gran reto para el usuario conseguir una mezcla ecológica y económica de agua y detergente.
- Reducción de la contaminación por aguas residuales y de los costes de preparación hasta en un 25 %.
- Protección de la salud del usuario y del medio ambiente a través de una reducción notable de la concentración de detergente.
- Protección optimizada contra la formación de gérmenes y bacterias en el depósito de agua sucia.
- Tecnología muy precisa gracias a un medidor de la circulación de agua, así como a una bomba de detergente exacta.
Tecnología de microfibras
Casi ningún detergente: un mayor efecto de limpieza gracias a una perfecta absorción agua/suciedad de las fibras, así como a su forma especial:
- No se necesita ningún detergente o tan solo muy poco para conseguir un buen resultado de limpieza.
- Ningún detergente: ninguna carga para el usuario ni para el medio ambiente.
- Exclusiva: la tecnología de microfibras para los equipos de cepillos cilíndricos fue desarrollada e introducida por Kärcher.
Dispensador de agua WPD 100
Power Save
El modo Power Save debería estar activado siempre.
- El tiempo de servicio del WPD 100 puede ajustarse de manera individual.
- Durante los días sin uso (por ejemplo, durante el fin de semana o por la noche), el equipo ofrece servicio solo con la energía mínima (< 1 vatio).
- Esto ayuda a ahorrar energía.
Limpieza de las rejillas de ventilación
Las rejillas de ventilación que se encuentran en la parte trasera del dispensador de agua deberían limpiarse regularmente, ya que esto garantiza el correcto funcionamiento de todos los componentes del equipo del dispensador de agua. Se previene el sobrecalentamiento innecesario de los componentes.
El WPD funciona de la manera más eficiente con una alimentación de aire óptima. Esto ayuda a ahorrar energía.
Recipientes para beber reutilizables
Utilice recipientes para beber reutilizables en lugar de recipientes para beber de un solo uso por respeto al medio ambiente.
- Kärcher le ofrece exclusivamente botellas para beber de plástico trifenilmetano sin BPA (bisfenol A), peligroso para la salud, de modo que puede disfrutar de su agua sin plastificantes dañinos.
- Para la oficina, lo más adecuado es una garrafa de cristal.
- Las garrafas de diseño Eva Solo de cristal se suelen utilizar para reuniones.
Uso de botellas de CO₂
- En los dispensadores de agua que ofrecen agua carbónica, siempre debería elegirse la botella de CO₂ más grande (10 kg). Esto tiene muchas ventajas:
- Hay que cambiar la botella de CO₂ con menor frecuencia.
- Con esto se evitan costes de transporte adicionales innecesarios.
- El WPD puede estar en servicio durante más tiempo sin ninguna interrupción debida al cambio de botella de CO₂.
- No se producen servicios innecesarios.
Product Carbon Footprint
- Cada consumo de energía deja huellas en forma de CO₂, la llamada «Product Carbon Footprint» (PCF) o huella de CO₂.
- Con el uso del WPD 100 de Kärcher, hace una importante contribución a la protección del medio ambiente.
- No se emplea ninguna energía en la producción, el transporte y la limpieza de botellas y garrafas.
- Se reducen las emisiones de CO₂ asociadas.
- En comparación, la huella de carbono del WPD 100 es tan solo una sexta parte de la huella del agua de garrafas y menor de una décima parte de la huella de las máquinas expendedoras de botellas.
HD / HDS
eco!efficiency
Un uso consecuente del modo eco!efficiency en todos los equipos HDS tiene como resultado un:
- servicio rentable y
- respetuoso con el medio ambiente,
- 20 % de ahorro de combustible y
- 20 % menos de emisiones de CO₂
Los accesorios adecuados
La selección de los accesorios adecuados para cada aplicación específica. De este modo, la tarea de limpieza puede realizarse más rápido y con ello, a menudo, ahorrando electricidad y agua.
- La boquilla turbo para suciedad incrustada combina las ventajas del chorro concentrado y del chorro plano.
- Limpiadoras de superficies para superficies grandes
- La boquilla de alto rendimiento tiene una fuerza de impacto un 40 % mayor, lo que garantiza una limpieza más rápida y más a fondo
- Los cepillos de lavado giratorios, para una limpieza de vehículos eficaz y respetuosa
Ajuste automático de la presión y del caudal de agua directamente en la pistola
Gracias al Servo Control es posible un ajuste continuo de la presión y el caudal de agua directamente en la pistola:
- ajuste óptimo de la presión y del caudal de agua según la tarea de limpieza
- de esta forma, la suciedad ligera puede limpiarse con poco caudal de agua y de manera respetuosa
Detención precoz de la entrada de agua
Con el uso de una tubería larga de entrada de agua, puede interrumpirse precozmente la entrada de agua, ya que queda suficiente agua en la manguera de agua y en la caja de flotador para terminar la tarea de limpieza.
Vaciar el volumen restante rápida y fácilmente
Las botellas de detergente del sistema de conmutación de detergente no pueden aspirarse totalmente. Para una extracción rápida y sencilla de las botellas de detergente, el volumen restante puede transvasarse a la siguiente botella.
Aspiradores
T 12/1 eco!efficiency
El uso de un T 12/1 eco!efficiency
- Ahorra costes de electricidad y energía (hasta un 40 %)
- Ahorra costes
- Muy buen rendimiento de limpieza a pesar del ahorro de energía
- El nivel sonoro extremadamente bajo (56 db(A)) permite una limpieza silenciosa durante todo el día
- El filtro permanente extrafuerte permite aspirar sin bolsas de filtro, de forma que se pueden ahorrar los costes de las bolsas de filtro.
NT 35/1 Tact
El sistema automático de limpieza del filtro Tact no solo proporciona una potencia de aspiración constante, sino también una larga vida útil del filtro.
- El filtro plegado plano se limpia por sí solo, con potentes golpes de aire selectivos. Ventaja: una vida útil del filtro mucho más larga que con los sistema de filtros convencionales.
- Por ello, el filtro tan solo debe cambiarse muy de vez en cuando, lo cual es positivo tanto para el bolsillo como para los recursos.
- De manera opcional, también se encuentra disponible el filtro plegado plano de fieltro de poliéster resistente a la descomposición y lavable, de forma que también garantiza una vida útil extremadamente larga incluso en aplicaciones en húmedo.
Puzzi 8/1, 100, 200
En caso de suciedad ligera, una sola pastilla de detergente
permite una limpieza a fondo.
- Un rendimiento de limpieza óptimo con suciedad ligera con tan solo una pastilla.
- El embalaje hidrosoluble genera menos residuos.
- Adaptación individual al problema de limpieza a través de una dosificación sencilla.
- Protección óptima de la piel gracias al embalaje de unidades individuales de las pastillas.
Puzzi 400 K
Según el problema de limpieza puede regularse el volumen pulverizado de 5,5 l/min a 1 l/min.
- Volumen pulverizado ajustable según el problema de limpieza.
- Gran ahorro de agua según el volumen pulverizado seleccionado.
- Menor contaminación por aguas residuales según el volumen pulverizado seleccionado.
- Posibilidad de volver a transitar rápidamente las superficies textiles con el uso de poco volumen pulverizado.