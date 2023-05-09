Detergente espumante VehiclePro RM 838, 20l

El detergente espumante alcalino RM 838 para el lavado de vehículos sin contacto elimina la suciedad resistente de aceite y grasa, restos de insectos y suciedad de la calle sin esfuerzo y protegiendo al mismo tiempo la pintura.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 20
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor de pH 13
Peso con embalaje incluido (kg) 22,8
Videos
Campos de aplicación
  • Vehículos, vehículos industriales, vehículos de dos ruedas
  • Lavado de vehículos
  • Lavado de vehículos industriales
Información General
