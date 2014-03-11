Las fregadoras de suelos son una inversión eficiente
Invertir en una máquina fregadora de suelos tiene que valer la pena, y una fregadora-aspiradora de Kärcher ofrece precisamente eso. ¿Cómo? En comparación con la limpieza manual, las fregadoras reducen los costos de trabajo y de material y, al mismo tiempo, aumentan la calidad de la limpieza.
La solución de limpieza rentable para cualquier aplicación
En comparación con la limpieza manual de suelos, las fregadoras-aspiradoras son más rápidas, rentables y minuciosas cuando se trata de limpiar todo tipo de suelos. Una fregadora ahorra tiempo y agentes de limpieza, y esto protege a los empleados y también a su cartera. Las máquinas también son fáciles de usar y de bajo mantenimiento. Tenemos el diseño adecuado para cada aplicación, cada uno ideal para el tipo y tamaño de su piso y sus requisitos. Ya se trate de una pequeña empresa, un bar o restaurante, un gran supermercado o centro comercial, o una superficie muy grande en un aeropuerto o sala de producción, las fregadoras son la solución de limpieza más eficiente para todos los suelos, ya sean de 30 o 30 000 m².
Entonces, ¿qué fregadora es la adecuada para usted?
Nuestras máquinas de limpieza de pisos están disponibles en diferentes tamaños y vienen con muchas opciones de configuración para una amplia gama de aplicaciones: nuestros accesorios especialmente desarrollados lo ayudan a hacer más que solo limpiar. Otras soluciones de limpieza especiales y fregadoras más sencillas completan nuestra gama. Aquí no solo encontrará toda la información sobre las categorías individuales, sino también la fregadora adecuada para usted en nuestra gama de productos.
¿Cómo funcionan exactamente las fregadoras?
Todas las fregadoras secadoras modernas con cabezal de cepillo de rodillo o de disco funcionan esencialmente de la misma manera. La solución de limpieza se mezcla en el depósito de agua limpia cuando se le añaden agentes de limpieza o, en el caso de los sistemas de dosificación automática, justo delante del cabezal del cepillo. La rotación y la presión de contacto del cepillo funcionan juntas para eliminar la suciedad. Gracias a la potencia de aspiración de la turbina, el agua sucia es absorbida por la boquilla de aspiración y recogida en el depósito de agua sucia. Los lavadores, por otro lado, no tienen turbina ni escobilla de goma. Esta es la razón por la que la suciedad suelta se recoge después, por ejemplo, con las aspiradoras en seco y en húmedo de Kärcher.
Pero no todas las fregadoras son iguales
Las fregadoras son como los coches: todas funcionan igual, pero no todos los modelos son adecuados para cada área de aplicación. Sin embargo, gracias a los diferentes diseños, tamaños, sistemas de cabezales de cepillos y tecnologías de accionamiento, es muy fácil encontrar una máquina que se adapte exactamente a sus requisitos individuales. Sabes el tamaño de tus superficies y si están llenas de objetos o no. Conoces la estructura de tus suelos y su grado de suciedad. Y tenemos la máquina de limpieza de pisos adecuada para lo que necesita. Promesa.
¿Cual tipo de fregadora y para qué suelo?
Una fregadora-aspiradora con cabezal de cepillo cilíndrico es especialmente adecuada para la limpieza profunda y extensa de suelos estructurados y muy sucios gracias a sus altas velocidades de cepillo y una mayor presión de contacto por cm². Esta tecnología de cabezal de cepillo también ofrece ventajas sustanciales cuando se trata de suciedad gruesa, ya que los rodillos que giran en sentido contrario absorben las partículas, que luego se devuelven al contenedor de suciedad gruesa. Esto significa que ya no es necesario el barrido previo como paso de trabajo previo.
Las fregadoras-aspiradoras con cabezales de cepillos de disco se utilizan generalmente para la limpieza de mantenimiento y la suciedad ligera. Estas máquinas fregadoras de suelos son especialmente populares para suelos lisos y zonas sensibles al ruido, como hospitales o el sector de la hostelería y la gastronomía.
¿Qué fuente de energía y para qué fregadora?
Según el tamaño y el modelo, las fregadoras-aspiradoras de Kärcher funcionan con corriente eléctrica, con batería o con motor. Aquí también se aplica lo siguiente: la aplicación juega un papel clave a la hora de decidir cuál es la tecnología de accionamiento más adecuada para usted.
Disponibles en las clases compactas y solo en fregadoras secadoras de conductor acompañante, las máquinas alimentadas por la red eléctrica (es decir, con cable) son asequibles e ideales para limpiar áreas interiores más pequeñas fuera del horario comercial.
Las fregadoras a batería ofrecen la máxima flexibilidad y evitan los riesgos de tropiezos. Grande y pequeño: Kärcher ofrece versiones alimentadas por batería en todos los diseños.
Recomendamos nuestras versiones con motor de combustión (diésel o GLP) respetuosas con el medio ambiente para grandes espacios exteriores o interiores bien ventilados. Las máquinas de limpieza de suelos con motor de combustión de Kärcher solo están disponibles en el diseño de fregadora-aspiradora de conductor sentado.
¿Fregadoras de suelos con o sin accionamiento de tracción integrado?
La comodidad, el peso y la facilidad de uso son factores cruciales a la hora de decidir si la máquina debe equiparse con o sin accionamiento de tracción integrado. Una fregadora más ligera con un volumen de depósito de hasta aprox. 50 litros se pueden operar fácilmente sin accionamiento de tracción. Recomendamos la transmisión de tracción integrada en los modelos más grandes, ya que no es posible operar una máquina de ese tamaño utilizando su propio peso corporal durante períodos más prolongados sin cansarse.
Las fregadoras de suelos sin motor de tracción utilizan la rotación de los cepillos para hacer avanzar la máquina. La cantidad de esfuerzo requerida por el operador para hacerlo se mantiene al mínimo.
El motor de tracción activo y ajustable en una máquina fregadora de suelos con accionamiento de tracción, por otro lado, mueve la máquina hacia adelante, lo que permite largos periodos de funcionamiento sin cansarse.
Fregadoras de suelos a tu medida
Una máquina limpiadora de suelos de Kärcher también se puede utilizar para aplicaciones especiales, como la cristalización o la eliminación de revestimientos, si está equipada con los accesorios adecuados. Además de asegurarnos de que la disponibilidad de todas las piezas de desgaste sea un hecho, también ofrecemos una amplia gama de almohadillas, cepillos de disco y de rodillos, labios de succión, escurridores, baterías y cargadores de baterías, equipando su máquina para sus requisitos de limpieza exactos. También hay disponibles varios kits de accesorios, como nuestro Home Base Kit, para transportar fácilmente las herramientas de limpieza manual. Así que recibe una fregadora secadora que se adapta exactamente a sus necesidades.
El agente de limpieza adecuado para su fregadora
Independientemente del tipo de suelo, la máquina limpiadora de suelos o el nivel de suciedad, Kärcher ofrece una amplia gama de productos de limpieza desarrollados para satisfacer a la perfección sus diversos requisitos. No solo es económico en su uso y altamente efectivo contra todo tipo de suciedad, sino también respetuoso con el medio ambiente y lo suficientemente suave como para cumplir con los últimos estándares en investigación, por supuesto.
Reducción eficiente de gérmenes para mayores requisitos de higiene
Nuestro kit de accesorios para fregadoras para desinfectar superficies mediante un spray le ayuda a lograr un nivel de limpieza completamente nuevo con poco dinero y material. La dispensación de un desinfectante adecuado a través de la lanza rociadora o la boquilla manual puede reducir eficazmente la cantidad de gérmenes en suelos, paredes y muebles. Siguiendo las directrices aplicables, es posible lograr una desinfección por pulverización profesional utilizando un desinfectante adecuado. Los accesorios son adecuados para su uso en estaciones de tren, aeropuertos, edificios de oficinas y comerciales, residencias de ancianos y de cuidado, guarderías, escuelas, piscinas e instalaciones deportivas. Actualmente es posible el reequipamiento de las fregadoras-aspiradoras B 150 R y B 200 R.
Eficiencia del futuro: barrer y fregar en un solo paso de trabajo
Nuestras restregadoras y barredoras aspiradoras limpian espacios reducidos y áreas grandes de manera más eficiente.
- Ahorre tiempo y costos
- Limpie grandes áreas rápida y completamente
- Eficaz contra la suciedad
Ahora incluso mejor
Eficiente, duradera y económica: la nueva fregadora-aspiradora de operador a bordo B 110 R facilita aún más la limpieza de grandes superficies, como supermercados, aeropuertos y almacenes. Gracias a sus componentes actualizados, ahora ofrece un resultado de limpieza aún mejor para una máxima comodidad.
Perspectiva brillante
Compactas, manejables, cómodas: nuestras fregadoras de conductor sentado pueden limpiar fácilmente grandes superficies a partir de 1500 m² como las que se encuentran en almacenes, por ejemplo, aparcamientos o centros comerciales. La posición elevada del asiento garantiza una buena visión general de las áreas a limpiar en todo momento. Sin embargo, si las cosas se ponen difíciles, el pequeño radio de giro garantiza una maniobrabilidad increíble. Gracias al panel de control claramente diseñado, las máquinas son intuitivas de operar, así que solo tome asiento y listo.
Rápida y flexible en tiempo record.
Los obstáculos y las áreas llenas de objetos ya no son un problema al limpiar: las fregadoras secadoras compactas limpian áreas pequeñas y medianas, como en restaurantes, cocinas, tiendas y hoteles, en un instante. Su maniobrabilidad los hace fáciles de conducir, incluso los pasajes estrechos ahora se pueden limpiar fácilmente. Los diferentes modelos consiguen resultados óptimos en una gran variedad de superficies y devuelven el brillo a todos los revestimientos de suelos. Gracias a su tecnología de labios de succión, los suelos no solo están limpios, sino también secos y se pueden pisar inmediatamente después.
Asesoramiento, servicio y venta.
Búsqueda de Proveedor: Las fregadoras y fregadoras-aspiradoras profesionales están disponibles en las tiendas de nuestros distribuidores autorizados.
Contacto Kärcher: Envienos un correo eléctronico a info@do.kaercher.com llámenos directamente al +1 (809) 379-3700.