Hidrolimpiadora HD 7/13-4 M
Limpiadora de alta presión portátil HD 7/13-4 M con alimentación por CA y bomba axial de 3 pistones. Equipo compacto y fiable con alto rendimiento de limpieza y eficiencia energética para aplicaciones diarias.
Nuestra limpiadora de alta presión de agua fría portátil HD 7/13-4 M incorpora de serie un equipamiento específico e innovador para ofrecer un trabajo seguro y cómodo. Por ejemplo, la descarga de presión automática protege los componentes de alta presión contra las descargas en modo standby, mientras que la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, los cierres rápidos EASY! ofrecen una manipulación 5 veces más rápida en comparación con las conexiones convencionales, sin perder robustez ni longevidad. El equipo está concebido para el servicio vertical y horizontal y ofrece una gran flexibilidad en la aplicación. La robusta bomba axial de 3 pistones con culata de latón aumenta el rendimiento de limpieza y la eficiencia energética un 20 por ciento. El bien pensado concepto del HD 7/13-4 M incorpora además diversas opciones para el almacenamiento y el transporte seguro de los accesorios, así como un diseño con mantenimiento muy sencillo.
Características y ventajas
Equipamiento de alta calidadLa descarga automática de presión para la protección de los componentes prolonga su vida útil. Potente electromotor de 4 polos de marcha lenta. Culata de latón de alta calidad.
Funcionamiento flexibleDiseñada para un funcionamiento vertical y horizontal. Máxima estabilidad en servicio horizontal, ya que las ruedas no tocan el suelo.
Alta movilidadEl asa de empuje manejable con solo pulsar un botón aumenta la compacidad del equipo y reduce los requisitos de espacio. Fácil de guardar en los vehículos de servicio. Las opciones de almacenamiento integradas reducen los tiempos de preparación.
Almacenaje de accesorios bien pensado
- Soporte para la fijación de la lanza de espuma con bidón.
- EASY!Lock TR20 permite el almacenamiento de la boquilla de alto rendimiento o de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
- Práctico compartimento para boquillas, para guardar la boquilla rotativa.
Mantenimiento extremadamente sencillo
- Acceso sencillo a la culata abriendo la parte inferior del equipo.
- Acceso más rápido a la caja eléctrica retirando fácilmente la cubierta del equipo.
- Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
Soluciones que ahorran tiempo y energía
- Pistola de alta presión EASY!Force antifatiga.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Eficiencia energética superior
- Nueva bomba axial de 3 pistones con gran reducción de las pérdidas de flujo y de presión.
- Aumento del 20 % del rendimiento de limpieza y la eficiencia energética.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 220 / 60
|Caudal (l/h)
|700
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|130 / 13
|Presión máx. (bar/MPa)
|195 / 19,5
|Potencia de conexión (kW)
|3,4
|Cable de conexión (m)
|5
|Entrada de agua
|3/4″
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|38,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|41,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force
- Lanza pulverizadora: 840 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Calidad Premium
- Desconexión de presión
Campos de aplicación
- Ideal para constructores, artesanos, empresas de limpieza y municipios