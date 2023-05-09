Nuestra limpiadora de alta presión de agua fría portátil HD 7/13-4 M incorpora de serie un equipamiento específico e innovador para ofrecer un trabajo seguro y cómodo. Por ejemplo, la descarga de presión automática protege los componentes de alta presión contra las descargas en modo standby, mientras que la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, los cierres rápidos EASY! ofrecen una manipulación 5 veces más rápida en comparación con las conexiones convencionales, sin perder robustez ni longevidad. El equipo está concebido para el servicio vertical y horizontal y ofrece una gran flexibilidad en la aplicación. La robusta bomba axial de 3 pistones con culata de latón aumenta el rendimiento de limpieza y la eficiencia energética un 20 por ciento. El bien pensado concepto del HD 7/13-4 M incorpora además diversas opciones para el almacenamiento y el transporte seguro de los accesorios, así como un diseño con mantenimiento muy sencillo.