Limpiadora de moquetas BRC 38/30 C
Limpiadora automática de alfombras y moquetas compacta para la pulverización y aspiración rápida y económica de superficies pequeñas y medianas (250 a 900 m²). También indicada para una limpieza puntual.
La limpiadora automática de alfombras y moquetas BRC 38/30 limpia alfombras sucias en un abrir y cerrar de ojos, y siempre proporciona unos resultados de limpieza convincentes y uniformes. El modo de construcción robusto del chasis y del depósito de agua de limpia, así como el pie de aspiración estable garantizan una larga vida útil. Los sencillos elementos de control y el fácil manejo del equipo garantizan una rápida puesta en marcha. Así, los usuarios sin conocimientos también podrán manejar fácilmente la BRC 38/30 C. Además, la limpiadora automática de alfombras y moquetas también convence por muchas otras características: por ejemplo, el cambio sin herramientas de boquillas y cepillos, y los accesorios de fácil instalación para la limpieza puntual, de escaleras y de tapicería.
Características y ventajas
Cabezal de cepillos suspendido con cepillo cilíndrico
Buen sistema de aspiración
Cepillo ajustable
Todo incluido
Manejo sencillo
Ruedas de transporte grandes
Breves tiempos de ajuste y servicio técnico
Monitorización permanente
Limpieza rentable
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rendimiento en superficie (limpieza básica/limpieza intermedia iCapsol) (m²/h)
|300
|Caudal de aire (µm)
|47
|Vacío (mbar/kPa)
|300 / 30
|Presión de pulverización en limpieza profunda (bar)
|5
|Volumen pulverizado en limpieza profunda (l/min)
|2,5
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|394
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|30,3 / 30,3
|Potencia de la turbina (W)
|1103
|Potencia del motor de cepillos (W)
|350
|Peso sin accesorios (kg)
|39,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|40
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1118 x 430 x 860
Scope of supply
- Cantidad de rodillos: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Dirección de trabajo: hacia atrás