Limpiadora automática de alfombras y moquetas compacta para la pulverización y aspiración rápida y económica de superficies pequeñas y medianas (250 a 900 m²). También indicada para una limpieza puntual.

La limpiadora automática de alfombras y moquetas BRC 38/30 limpia alfombras sucias en un abrir y cerrar de ojos, y siempre proporciona unos resultados de limpieza convincentes y uniformes. El modo de construcción robusto del chasis y del depósito de agua de limpia, así como el pie de aspiración estable garantizan una larga vida útil. Los sencillos elementos de control y el fácil manejo del equipo garantizan una rápida puesta en marcha. Así, los usuarios sin conocimientos también podrán manejar fácilmente la BRC 38/30 C. Además, la limpiadora automática de alfombras y moquetas también convence por muchas otras características: por ejemplo, el cambio sin herramientas de boquillas y cepillos, y los accesorios de fácil instalación para la limpieza puntual, de escaleras y de tapicería.

Características y ventajas
Limpiadora de moquetas BRC 38/30 C: Cabezal de cepillos suspendido con cepillo cilíndrico
Cabezal de cepillos suspendido con cepillo cilíndrico
Limpiadora de moquetas BRC 38/30 C: Buen sistema de aspiración
Buen sistema de aspiración
Limpiadora de moquetas BRC 38/30 C: Cepillo ajustable
Cepillo ajustable
Todo incluido
Manejo sencillo
Ruedas de transporte grandes
Breves tiempos de ajuste y servicio técnico
Monitorización permanente
Limpieza rentable
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Rendimiento en superficie (limpieza básica/limpieza intermedia iCapsol) (m²/h) 300
Caudal de aire (µm) 47
Vacío (mbar/kPa) 300 / 30
Presión de pulverización en limpieza profunda (bar) 5
Volumen pulverizado en limpieza profunda (l/min) 2,5
Ancho útil al aspirar. (mm) 394
Depósito de agua limpia/sucia (l) 30,3 / 30,3
Potencia de la turbina (W) 1103
Potencia del motor de cepillos (W) 350
Peso sin accesorios (kg) 39,5
Peso con embalaje incluido (kg) 40
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1118 x 430 x 860

Scope of supply

  • Cantidad de rodillos: 1 Unidad(es)

Equipamiento

  • Dirección de trabajo: hacia atrás
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
T.: ++1 809 379-3700

