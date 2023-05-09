La lava-aspiradora Puzzi 10/1 realiza una limpieza profunda o de mantenimiento de superficies alfombradas de tamaño pequeño a mediano, así como de tapicerías. Los accesorios de diseño modular se pueden guardar perfectamente en el equipo, ahorrando espacio durante su transporte o almacenaje. El asa de transporte ofrece un soporte para el tubo de prolongación.