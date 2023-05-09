La SG 4/4 es una limpiadora de vapor compacta y robusta que destaca por sus excelentes prestaciones y su desinfección* certificada. Gracias a la presión de vapor de 4 bares se obtiene un rendimiento de limpieza óptimo. La regulación del caudal de vapor de forma gradual y la función VapoHydro (regulación en continuo de la saturación de vapor) permiten adaptar perfectamente el equipo a cada tarea de limpieza. El sistema de doble depósito es rellenable en todo momento y permite un tiempo de calentamiento rápido y un trabajo sin interrupciones. También la indicación de temperatura contribuye a alcanzar resultados de limpieza óptimos. Es un equipo de uso universal que limpia prescindiendo completamente de productos químicos. El amplio paquete de equipamiento abarca, entre otros, dos boquillas para suelos (para una limpieza abrasiva e higiénica), un compartimento integrado para accesorios, un gancho integrado para cables y un alojamiento para tubos que permite un almacenamiento en poco espacio. (*Según la norma prEN 16615, suelo de PVC, equipo: SG 4/4 (boquilla para suelos con láminas, 30 cm/seg., presión de vapor máx., mín. VapoHydro) germen de prueba: Enterococcus hirae ATCC 10541)