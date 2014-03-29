Aplicaciones
Las tareas de limpieza del depósito son en su mayoría complejas y pueden presentar características muy específicas: tamaño y geometría del depósito, contaminación habitual, factores externos de influencia. Los sistemas de Kärcher se conciben de forma detallada para ellas. Le presentamos algunos ejemplos convincentes a continuación.
Limpieza de depósitos y silos sin límites.
Los procesos de limpieza interior de silos y depósitos se llevan a cabo con precisión y automáticamente. Mientras que el usuario trabaja con cabezales pulverizadores seleccionados especialmente, el control de instalaciones de Kärcher regula en el fondo la combinación de los componentes perfectamente adaptados entre sí: bombas de alta presión eficaces, generadores de vapor y agua caliente y accesorios versátiles. Todo ello, reunido en sistemas modulares con los que prácticamente todo es factible: vaporizar y secar en frío, templado, caliente, ya sea ácido o alcalino.
Perfección combinada: contenedores de 20 pies.
La limpieza de contenedores en transporte combinado (marítimo, terrestre y ferroviario) requiere sistemas de limpieza potentes y fiables. Este sistema de logística presenta requisitos especiales por su extensa interconexión y sus ciclos operativos cortos.
En la vía económica: limpieza de cisternas ferroviarias.
Las instalaciones de limpieza para vagones cisterna ferroviarios presentan requisitos especiales en cuanto a la limpieza interior debido a sus dimensiones y las condiciones externas. Kärcher cuenta con profundos conocimientos de procedimientos y aplicaciones en el ámbito de la limpieza de cisternas ferroviarias. En combinación con la exclusiva red de servicio de Kärcher, se satisfacen los requisitos más exigentes de los clientes de forma constante.
Limpieza perfecta independientemente del tamaño: IBC.
La limpieza y la reutilización de contenedores IBC ofrece ventajas convincentes con respecto a la utilización una única vez. La limpieza es rentable y, gracias al gran número de IBC en el circuito económico, una contribución importante para la protección del medio ambiente. Kärcher ofrece estaciones de limpieza para todos los tamaños brutos y las sustancias contenidas.
Especiales para bidones ligeros.
Las estaciones de limpieza de Kärcher para bidones permiten la limpieza rápida de depósitos ligeros con un diámetro máximo de 750 mm. Independientemente de su forma. La estación de lavado con cabezales de limpieza y cuba de circuito cerrado viene premontada, con lo cual puede utilizarse de inmediato.
Limpieza de recipientes en la industria química.
La industria química es de por sí el sector con el espectro más amplio de aplicaciones de limpieza. Debido a la gran variedad de procesos y sustancias, necesita especialmente soluciones individuales. Estas soluciones abarcan desde los procedimientos de limpieza especiales para pinturas y disolventes de la industria de pinturas y lacas hasta la protección contra explosiones conforme a la norma ATEX 94/9.
Limpieza segura de reactores.
La limpieza de reactores representa una aplicación especial para depósitos semifijos en la industria química. La limpieza profesional, automática e integrada en los procesos técnicos es un requisito indispensable que puede retrasar las reacciones deseadas en determinadas condiciones. Una tecnología del futuro en la que Kärcher desempeña un papel líder es la limpieza de recipientes de procesos de polisilicio.