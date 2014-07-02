Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1
Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean con champú para automóviles. El sistema de sustitución rápida para la aplicación de detergente permite cambiar rápidamente entre distintos detergentes con un solo clic. La dosificación del detergente se regula cómodamente en la boquilla de espuma (botón amarillo). El nivel del chorro puede girarse según se necesite. Apta para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases de K2 a K7.
Características y ventajas
Innovadora boquilla de espuma
- Generación y aplicación de espuma potente.
En el juego
- Práctico juego con distintos detergentes.
Sistema de sustitución rápida
- Aplicación rápida y cómoda del detergente con un solo clic.
Dosificación del detergente
- Consumo de detergente regulado por el usuario.
Recipiente de detergente transparente
- El contenido del recipiente está visible en todo momento.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|1,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|103 x 201 x 260
|Compatibilidad
|Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Campos de aplicación
- Vehículos
- Autocaravanas
