La limpiadora de alta presión K 2 Universal Edition Promo con lanza pulverizadora simple limpia en un abrir y cerrar de ojos los vehículos, escaleras, herramientas y muebles de jardín que presentan suciedad. Este compacto equipo es perfecto para las tareas de limpieza ocasionales del hogar y el patio. Las superficies se limpian con gran precisión gracias al chorro plano de la lanza pulverizadora simple incluida. Gracias a su reducido peso y a la práctica asa de transporte integrada, la K 2 Universal Edition Promo puede transportarse cómodamente al lugar de uso correspondiente. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor: el conector de acción rápida permite encajar y desencajar fácilmente la manguera de alta presión de 3 metros de longitud en el equipo y la pistola. Todos los accesorios incluidos en la entrega pueden almacenarse sin dificultad en la K 2 Universal Edition Promo gracias a las avanzadas sujeciones del equipo. Asimismo, el cable de corriente queda recogido en el compartimento integrado para ese fin.