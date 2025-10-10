Hidrolimpiadora K 3 Power Control
hidrolimpiadora K 3 Power Control con pistola G 120 Q Power Control y lanzas pulverizadoras. Aplicación con asesor que ofrece prácticos consejos para lograr una limpieza más eficiente.
Gracias al práctico asesor de la aplicación Home & Garden, que proporciona ayuda para el empleo de la hidrolimpiadora K 3 Power Control, Kärcher permite lograr un resultado de limpieza aún mejor y convierte al usuario en un experto en limpieza. Además, la aplicación ofrece un servicio completo que incluye información sobre el equipo, el uso y el portal de servicio Kärcher. El nivel de presión adecuado a la aplicación se puede ajustar directamente en la lanza pulverizadora suministrada y comprobarse en la pantalla de la pistola G 120 Q Power Control para conseguir el máximo control y la presión ideal para cada superficie. El cambio de alta presión al modo de detergente se realiza sin cambiar de lanza pulverizadora. El detergente se aplica de forma rápida, cómoda y sencilla a través del depósito de detergente integrado. La K 3 Power Control de Kärcher destaca también por su asa telescópica extensible, que permite extenderla y recogerla cómodamente, un pie de apoyo para mayor estabilidad, sujeciones para los accesorios, la pistola de alta presión y el cable, además del sistema Quick Connect de Kärcher. El pie de apoyo se puede utilizar además como una segunda asa de transporte, de modo que resulta muy sencillo subir el equipo a la estantería o meterlo en el maletero.
Características y ventajas
Aplicación Home & GardenLa aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadorasEl ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente. Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados. Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.
Asa telescópica regulable en alturaPara mayor comodidad en los trabajos en altura. Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.
Limpia solución de depósito
- Limpio y cómodo: el depósito de detergente puede extraerse para el llenado.
- El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.
- Los detergentes Kärcher aumentan la eficiencia, protegen y conservan la superficie.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (V/Hz)
|120 / 50 - 60
|Presión (PSI)
|máx. 1700
|Caudal (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|25
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (W)
|1450
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|297 x 281 x 677
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 120 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 6 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Depósito
- Depósito RM desmontable
- Filtro de agua integrado
Videos
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Superficies en casa y el jardín
- Motos y ciclomotores
Accesorios
Detergentes
