Boquilla turbo, tamaño pequeño, 035
La nueva boquilla turbo Performance (tamaño de la boquilla de 035) con chorro concentrado giratorio marca una diferencia impresionante: un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % mayor que su predecesora.
En la boquilla turbo Performance (tamaño de la boquilla de 035) se han reducido al mínimo las pérdidas internas de rendimiento y, para ello, se ha mejorado enormemente la calidad del chorro. Dispone de un chorro concentrado giratorio con el que alcanza un poder de limpieza 10 veces mayor. En comparación con su predecesora, ofrece un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % más elevado. Además, la boquilla cerámica y el anillo de cerámica garantizan una vida útil extremadamente larga. La boquilla turbo permite una presión de trabajo de un máx. de 180 bar / 18 MPa y es adecuada para una temperatura del agua de hasta 60 °C.
Características y ventajas
Un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % más elevado que el modelo anterior
- Increíble ahorro de tiempo.
Pérdidas de rendimiento reducidas al mínimo y optimización de la calidad del chorro
- Gracias al mayor efecto de limpieza, también se elimina la suciedad incrustada.
El chorro concentrado giratorio de la tobera giratoria combina las ventajas del chorro plano y del chorro concentrado
- Alto poder limpiador y, al mismo tiempo, gran rendimiento de superficie.
Boquilla cerámica y anillo cerámico
- Máxima vida útil.
Gran rendimiento de limpieza
- Eliminación rápida de la suciedad incrustada.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión máx. (bar)
|180
|Presión (bar)
|máx. 180
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Tamaño de la boquilla ( )
|35
|Tamaño
|tamaño pequeño
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|0,3
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|155 x 60 x 60