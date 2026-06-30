Boquilla variable de ángulo, 050

Permite modificar de modo continuo el ángulo de proyección del chorro de agua de alta presión de 0º a 90º.Mejor adaptación al tipo de suciedad y superficie por limpiar.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño de la boquilla ( ) 50
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

Social Media
SSL Secured
© 2026 Kärcher Ecuador S.A.