Fiable y potente, compacta y portátil: nuestra limpiadora de alta presión sin calefacción HD 7/17 M con motor trifásico reúne una larga vida útil, servicio sencillo, máxima flexibilidad y trabajo cómodo en un equipo eficaz, diseñado para el funcionamiento tanto en posición vertical como horizontal. La pistola de alta presión EASY!Force, que aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de sujeción, y los cierres rápidos EASY!Lock para un manejo 5 veces más rápido que las conexiones convencionales sin que ello reduzca su robustez y durabilidad garantizan un trabajo sin fatiga y el montaje/desmontaje rápido de los accesorios. Gracias a la nueva tecnología de bombas, la eficiencia energética y el rendimiento de limpieza aumentan en torno al 20 por ciento. Para que tampoco en el modo standby puedan resultar dañados los componentes de alta presión hay integrada una descarga de presión automática. También de serie se incorporan posibilidades inteligentes de almacenaje para los diversos accesorios: desde el apoyo de la lanza pulverizadora para pausas breves, pasando por un compartimento para la boquilla rotativa, hasta una sujeción para la lanza de espuma con bidón.