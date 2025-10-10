El cepillo de lavado es un cepillo universal de múltiples aplicaciones, apto para todo tipo de superficies. Ejemplos clásicos de aplicación son, por ejemplo, muebles de jardín, superficies de cristal, coches, motocicletas, bicicletas, persianas enrollables, persianas de tablillas, porches acristalados, caravanas o juguetes de jardín. El cepillo de lavado está equipado con cerdas blandas y cuidadosas con las superficies, y convence por su excelente poder de limpieza. En definitiva: la solución ideal para trabajos de limpieza en la casa y el jardín. Adecuado para todas las limpiadoras de alta presión Kärcher de las clases de la K2 a la K7.