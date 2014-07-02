Cepillo turbo de vapor

¡Se acabó el frotar! El cepillo turbo de vapor permite limpiar con menos esfuerzo en la mitad de tiempo. Un auténtico alivio en el trabajo, especialmente a la hora de limpiar juntas y esquinas.

En comparación con una limpieza convencional, el cepillo turbo de vapor requiere claramente menos fuerza y limpia el doble de rápido. Es perfecto para todas las tareas de limpieza que normalmente requieren frotar intensamente. La vibración del cepillo potencia el efecto de limpieza del vapor y facilita así en gran medida la limpieza. Incluso en los lugares de difícil acceso, como juntas, esquinas y bordes, la limpieza con el cepillo turbo de vapor de Kärcher es el doble de rápida que con los métodos de limpieza convencionales.

Características y ventajas
Cepillo oscilante
  • Aumenta el poder limpiador del vapor: limpieza un 50 % más rápida
  • Una limpieza sencilla y sin esfuerzo, incluso en zonas de difícil acceso, como juntas, rincones, etc.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 200 x 125 x 45
Campos de aplicación
  • Suciedad resistente
  • Cubos de basura
  • Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
  • Lavabos
  • Grifería
  • Superficies de trabajo de la cocina
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

Social Media
SSL Secured
© 2026 Kärcher Ecuador S.A.