Gracias a la potente boquilla rotativa Entry la boquilla turbo elimina también suciedades resistentes y deja un resultado resplandeciente. El chorro concentrado giratorio elimina la suciedad del ambiente sin esfuerzo y ayuda, por ejemplo, a recuperar rápidamente el primer brillo de las superficies cubiertas de musgo o deterioradas. La boquilla turbo convence además por su gran rendimiento de superficie. Apta para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de la gama K 2 y K 3.