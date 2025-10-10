DB 120 boquilla turbo Full Control para K 2 a K 3

Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.

Gracias a la potente boquilla rotativa Entry la boquilla turbo elimina también suciedades resistentes y deja un resultado resplandeciente. El chorro concentrado giratorio elimina la suciedad del ambiente sin esfuerzo y ayuda, por ejemplo, a recuperar rápidamente el primer brillo de las superficies cubiertas de musgo o deterioradas. La boquilla turbo convence además por su gran rendimiento de superficie. Apta para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de la gama K 2 y K 3.

Características y ventajas
Chorro concentrado rotativo
  • Eliminación eficaz de suciedades resistentes en superficies delicadas.
Limpieza potente con alta presión:
  • Limpieza definida de suciedades resistentes.
Conexión de bayoneta
  • Manejo especialmente sencillo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 450 x 41 x 41

Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).

Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Suciedad resistente
  • Muros de piedra y de jardín
  • Musgo
