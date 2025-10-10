Filtro de agua
Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.
El filtro de agua protege la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua. Al filtrar el agua, aumenta la vida útil de la limpiadora de alta presión. El filtro de agua es apto para todas las limpiadoras de alta presión de las gamas K 2 a K 7.
Características y ventajas
Protección de la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia
- Prolongación de la vida útil de la limpiadora de alta presión
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|117 x 50 x 50
Campos de aplicación
- Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares