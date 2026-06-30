Filtro plegado plano Renovation KFI 4440

Filtro plegado plano especial para una potencia de aspiración duradera al aspirar polvo fino en reformas y al trabajar con herramientas eléctricas. Para aspiradoras en seco y húmedo de Kärcher.

El filtro plegado plano especial Renovation KFI 4440 es ideal para aspirar suciedad fina y gruesa, así como líquidos. También es ideal para aspirar el polvo fino generado durante los trabajos de reforma y cuando se trabaja con herramientas eléctricas. El material de poliéster hace que el filtro sea insensible a la humedad. Además, un revestimiento antiadherente evita eficazmente que el filtro se atasque y garantiza una potencia de aspiración duradera y una filtración óptima del polvo durante su uso. Integrado en un cartucho filtrante patentado, el filtro plegado plano puede sustituirse de forma especialmente cómoda y rápida, sin entrar en contacto con la suciedad: basta con abrir el cartucho filtrante, cambiar el filtro, cerrar el cartucho filtrante y listo. Diseñado a medida para las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden WD 4-7, KWD 4-6 y MV 4-6 de Kärcher.

Características y ventajas
Material del filtro de poliéster con recubrimiento antiadherente
  • Para una potencia de aspiración duradera y una óptima filtración de polvo durante el uso.
  • Para un trabajo sin interrupciones.
  • Insensible a la humedad y de larga vida útil.
Método de extracción del filtro patentado
  • Aspirado en húmedo y en seco sin cambio del filtro
  • Sustitución en segundos del filtro plegado plano mediante apertura del cartucho filtrante y sin entrar en contacto con la suciedad.
Aptas para las aspiradoras en seco y húmedo WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6 de Kärcher
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color blanco
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 163 x 104 x 50
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Polvo fino
  • Suciedad fina
  • Suciedad gruesa
  • Líquidos
  • Taller
  • Reformas
Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

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