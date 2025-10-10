Boquilla de espuma FJ 3 con espuma de gran potencia para limpiar sin esfuerzo superficies de todo tipo, como pintura, vidrio o piedra. Ideal para vehículos, porches acristalados, muebles de jardín, fachadas, escaleras, caravanas, caminos, muros, persianas, terrazas, entradas, etc. El volumen del recipiente es de 0,3 l. Rellene la boquilla de espuma directamente con el detergente de Kärcher, acople la boquilla de espuma a la pistola y aplique la espuma. El nivel del chorro puede girarse según se necesite. Apta para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases de K2 a K7. Ideal en combinación con el Kärcher Ultra Foam Cleaner.