Floor Tool DN35

Características y ventajas
Para un trabajo ergonómico.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suelos duros
Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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