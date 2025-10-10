El kit de accesorios para la limpieza de madera es el set ideal para la limpieza y conservación de superficies de piedra y de madera. El práctico kit incluye un cepillo Power Scrubber PS 40 para la limpieza potente y eficaz de diferentes superficies (perfecto para escaleras y bordes) y una botella de 1 l de detergente para limpieza de madera 3 en 1 para una eficacia de limpieza máxima, una conservación óptima y una protección perfecta en un solo procedimiento, así como la boquilla de espuma Connect 'n' Clean FJ 10 C con una botella de 1 l de detergente para limpieza de piedra para limpiar y conservar superficies de piedra. Gracias al práctico sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma Connect 'n' Clean FJ 10 C, la botella de detergente se puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. La innovadora boquilla de espuma genera una espuma espesa y proporciona un rendimiento de limpieza aún mayor. El kit de accesorios para la limpieza de madera es apto para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las gamas de K2 a K7.