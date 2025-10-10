Hidrolimpiadora K 5

La limpiadora de alta presión «K5» es óptima para tareas ocasionales y para la suciedad media en coches grandes, muros de piedra o bicicletas.

La K5 para suciedad media deja relucientes grandes coches, muros de piedra o bicicletas. La limpiadora de alta presión dispone de una pistola con sistema de conexión rápida Quick Connect y una manguera de alta presión de 9 m. A esto hay que añadir una lanza pulverizadora Vario Power (VPS) para una cómoda regulación de la presión en función de las necesidades y un tratamiento respetuoso de superficies sensibles, así como una boquilla turbo con un potente chorro concentrado giratorio contra la suciedad más incrustada. El filtro de agua integrado protege la bomba. El paquete se completa con el limpiador universal P&C.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora K 5: Ruedas grandes
Ruedas grandes
Transporte seguro y cómodo incluso en los terrenos más difíciles (por ejemplo, senderos del jardín).
Hidrolimpiadora K 5: «Plug ’n’ Clean»
«Plug ’n’ Clean»
Rápido, sencillo, cómodo: gracias a Plug 'n' Clean el detergente puede cambiarse fácilmente con una sola operación.
Hidrolimpiadora K 5: Orden gracias al gancho
Orden gracias al gancho
Amplio gancho portacables para el almacenamiento ordenado del cable directamente en el equipo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (V/Hz) 127 / 60
Presión (PSI) máx. 2000
Caudal (l/h) máx. 360
Potencia de conexión (W) 1600
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 15
Peso con embalaje incluido (kg) 20
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 344 x 396 x 875

Scope of supply

  • Detergente: Detergente universal RM 626, 1 l
  • Pistola de alta presión: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 9 m, Goma
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Quick Connect en el lado del equipo
  • Aplicación de detergente mediante: Sistema Plug 'n' Clean
  • Filtro de agua integrado
  • Aspiración de agua
Accesorios
Detergentes
