La K5 para suciedad media deja relucientes grandes coches, muros de piedra o bicicletas. La limpiadora de alta presión dispone de una pistola con sistema de conexión rápida Quick Connect y una manguera de alta presión de 9 m. A esto hay que añadir una lanza pulverizadora Vario Power (VPS) para una cómoda regulación de la presión en función de las necesidades y un tratamiento respetuoso de superficies sensibles, así como una boquilla turbo con un potente chorro concentrado giratorio contra la suciedad más incrustada. El filtro de agua integrado protege la bomba. El paquete se completa con el limpiador universal P&C.