Kit de fundas de microfibra para la boquilla manual

El kit con 2 fundas para la boquilla manual. Las fundas están fabricadas en microfibra de alta calidad, lo que las hace ideales para la eliminación y recogida de suciedad.

Con las dos fundas incluidas en el kit, fabricadas en microfibra de alta calidad, la suciedad y la grasa se desprenden mejor y se pueden recoger con la boquilla manual aun con mayor facilidad. Ideal para la suciedad más fuerte y resistente en la cocina y en el baño. Incluso la suciedad persistente de la cocina puede eliminarse sin ningún esfuerzo. Gracias a la banda de goma integrada, tanto la fijación a la boquilla manual y como el desmontaje son sorprendentemente sencillos. Además, garantiza un agarre óptimo de la funda de la boquilla manual durante la limpieza.

Características y ventajas
Microfibra de alta calidad
  • Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
  • Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Funda con banda de goma
  • La funda se coloca y se retira de manera sencilla.
  • La funda no se desliza durante la limpieza.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 195 x 95 x 30
Videos
Campos de aplicación
  • Lavabos
  • Mamparas de ducha/bañeras
  • Superficies de trabajo de la cocina
  • Placas de cocina
  • Campana extractora
  • Frigoríficos (interior/exterior)
  • Paredes interiores de armarios, cajones
  • Acero inoxidable
Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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