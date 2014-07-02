Juego para la limpieza de tuberías para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes y eliminar atascos. Cuatro chorros de alta presión orientados hacia atrás desplazan la manguera por la tubería deshaciendo el atasco. Una marca continua y un anillo de marcación señalan la posición dentro de la tubería. Esta flexible manguera de calidad de 7,5 m está reforzada con trenzado textil y cuenta con una boquilla de latón extracorta para una óptima movilidad dentro de la tubería. La manguera cuenta, además, con protección contra flexiones y conexión de latón para una larga vida útil. Adecuado para utilizar en la casa y en exteriores con todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7.