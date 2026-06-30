Lanza de espuma DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Para limpiadoras de alta presión sin Servo Control: la lanza de espuma con bidón DUO Advanced 2 destaca por su posibilidad de cambio directo a limpieza a alta presión y su gran depósito de detergente de 2 l.
Con la lanza de espuma con bidón DUO Advanced 2 Kärcher ofrece una solución perfecta de lanza de espuma para trabajos de limpieza con limpiadoras de alta presión con una capacidad de arrastre de 700 a 800 l/h, pero que no disponen de Servo Control. La lanza de espuma permite el cambio directo al uso a alta presión y, gracias al robusto cuerpo base con revestimiento de níquel resistente, es adecuada también para el empleo sencillo con detergentes agresivos, para los que se incorpora un depósito muy resistente de 2 litros de capacidad con una amplia boca de llenado y una posibilidad de agarre adicional en el cuello. El ángulo de pulverización de la lanza de espuma con bidón DUO Advanced 2 se ajusta de manera flexible en función de las necesidades; un diafragma integrado evita de manera efectiva la modificación accidental de la precisa dosificación del detergente en 3 niveles.
Características y ventajas
Posibilidad de cambio directo entre los productos químicos de limpieza y la limpieza a alta presiónAhorro de tiempo, ya que no es preciso sustituir la lanza pulverizadora ni los accesorios.
Depósito ergonómico de 2 litros para detergentePermite realizar trabajos de limpieza prolongados sin esfuerzo.
Dosificación del detergente con diafragma integradoPermite una dosificación precisa del detergente en 3 niveles. Para una calidad de espuma óptima. Evita una potencial dosificación excesiva del detergente.
Cuerpo base con revestimiento de níquel resistente
- Diseño muy resistente y de larga vida útil.
- Permite el empleo de detergentes más agresivos en caso necesario.
Ajuste flexible del ángulo de pulverización
- Chorro de espuma muy preciso.
- Permite un trabajo seguro en distancias medias.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|700 - 800
|Tamaño de la boquilla (mm)
|45
|Presión máx. (bar)
|300
|Dosificación (%)
|1 - 2 - 4
|Contenido del depósito (l)
|2
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,5
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Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos y equipos en el sector de la automoción, industria y agricultura
- Obras (limpieza de máquinas de construcción, andamios, revestimientos y equipamiento)
Accesorios
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