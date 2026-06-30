Manguera de alta presión para alimentos Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Manguera de alta presión de larga vida útil, con doble refuerzo de alambre de acero y una cubierta exterior azul resistente a las grasas animales. 20 m de longitud y con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.

AN 6 / 155 °C / 400 bar

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 400
Longitud (m) 20
Rosca de empalme 2 x EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 6,9
Manguera de alta presión para alimentos Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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