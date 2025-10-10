Perfecta para la limpieza de esquinas y bordes: protección contra salpicaduras especialmente diseñada para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7 que protege de forma eficaz a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. La versión transparente permite ver claramente en todo momento la zona que se va a limpiar. Naturalmente, el accesorio es compatible con todas las nuevas lanzas pulverizadoras Vario Power y Multi Jets, así como con las nuevas boquillas rotativas. (No adecuado para Multi Power Jet 5 en 1 modelo MP 145 ni MP 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0))