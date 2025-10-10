El innovador recambio de cepillo de lavado de microfibra suave se fija con velcro en el disco del cepillo y puede lavarse por separado en la lavadora a una temperatura máxima de 60 °C. El recambio Car & Bike para el cepillo de lavado giratorio WB 120 es adecuado para la limpieza cuidadosa de vehículos y motocicletas. El recambio también es compatible con el cepillo anterior, el WB 100.