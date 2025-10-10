Cepillo de lavado giratorio

Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.

Gracias al nuevo engranaje, el cepillo de lavado giratorio es más potente que su predecesor, obteniéndose así una limpieza eficaz y profunda de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. El cepillo para limpiadoras de alta presión puede utilizarse en combinación con todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7. En caso necesario, se puede aplicar detergente a través de la limpiadora de alta presión.

Características y ventajas
Cabezal de cepillos giratorio
  • Limpieza delicada, suave y eficaz.
Aplicación de detergente a través de la limpiadora de alta presión
  • Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Posibilidad de sustituir el recambio
  • Cambio sencillo para diferentes campos de aplicación o sustitución en caso de cerdas muy sucias.
Compatible con adaptador para manguera de riego
  • Conexión rápida de todos los cepillos de Kärcher a la manguera de riego sin utilizar la limpiadora de alta presión.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso con embalaje incluido (kg) 0,5
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Jardines acristalados
  • Motos y ciclomotores
  • Puertas de garajes
  • Persianas/venecianas
  • Elementos de privacidad
  • Alféizares
  • Revestimientos de balcones
  • Muebles de jardín/terraza/balcón
Accesorios
Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

