Gracias al nuevo engranaje, el cepillo de lavado giratorio es más potente que su predecesor, obteniéndose así una limpieza eficaz y profunda de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. El cepillo para limpiadoras de alta presión puede utilizarse en combinación con todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7. En caso necesario, se puede aplicar detergente a través de la limpiadora de alta presión.