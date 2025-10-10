Cepillo de lavado giratorio WB 120 Car & Bike

Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.

El innovador recambio Car & Bike se puede cambiar de manera sencilla, rápida y sin entrar en contacto con la suciedad gracias a la palanca de desbloqueo. Además, su cubierta transparente garantiza una experiencia de limpieza única. Gracias al práctico sistema de autofijación, el tejido de este accesorio de dos piezas se puede lavar a máquina a 60 °C después de la limpieza. El cepillo de la limpiadora de alta presión con microfibra es perfecto para la limpieza de vehículos y motocicletas. En caso necesario puede aplicarse detergente a través de la limpiadora de alta presión. Gracias al nuevo engranaje, el WB 120 es más potente que su predecesor, permitiendo así una limpieza eficaz y profunda. El cepillo de lavado giratorio se puede utilizar con todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7. Los dos recambios Universal y Home & Garden, disponibles por separado, son aptos para todas las superficies lisas o superficies delicadas, y son asimismo compatibles tanto con el WB 120 como con el cepillo anterior, el WB 100.

Características y ventajas
Cabezal de cepillos giratorio
  • Limpieza delicada, suave y eficaz.
Sustitución del recambio mediante palanca de desbloqueo
  • Sustitución del recambio rápida y sencilla, sin entrar en contacto con la suciedad.
Innovador accesorio de microfibra con cierre de autofijación
  • El primer accesorio textil para un cepillo giratorio de limpiadora de alta presión que se puede cambiar y lavar.
Limpieza muy delicada
  • Ideal para la limpieza de superficies delicadas, como pintura.
Se puede extraer y lavar
  • Lavable a máquina hasta 60 °C.
Aplicación de detergente a través de la limpiadora de alta presión
  • Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Carcasa transparente
  • Experiencia de limpieza mediante la tecnología visible.
Compatible con adaptador para manguera de riego
  • Conexión rápida de todos los cepillos de Kärcher a la manguera de riego sin utilizar la limpiadora de alta presión.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Composición de la fibra textil 75 % poliéster, 25 % poliamida
Color negro
Peso (kg) 0,4
Peso con embalaje incluido (kg) 0,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 296 x 142 x 140
Videos
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Motos y ciclomotores
Accesorios
