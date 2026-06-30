Sistema para aplicación de espuma Easy Foam

Sistema de aplicación de espuma con alta presión para aparatos HD / HDS móviles y estacionarios, en tareas de limpieza y desinfección. Boquilla especial para aplicación de agente espumante para conexión a lanza de alta presión. Los kits de boquillas para diferentes clases de aparatos (véanse kits de boquillas) deben pedirse por separado.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,5
Accesorios
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