Sistema para aplicación de espuma Inno Foam
Sistema de aplicación de espuma con alta presión, para usar con aparatos de alta presión HD / HDS móviles y estacionarios, en tareas de limpieza y desinfección. Lanza de chorro doble con boquilla especial para aplicación de agente espumante y conmutación a chorro de alta presión para aclarados, etc. Los kits de boquillas para diferentes clases de aparatos (véanse kits de boquillas) deben pedirse por separado.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|2
Equipos compatibles
Accesorios
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