WR 50
En combinación con una limpiadora de alta presión con agua caliente de Kärcher, la lanza para las malas hierbas WR 50 de 50 cm es perfecta para la eliminación de malas hierbas. Suministro con chasis adaptativo y adaptador de boquillas.
Eliminación eficaz de malas hierbas sin esfuerzo: basta colocar la lanza para las malas hierbas WR 50 en su limpiadora de alta presión con agua caliente de Kärcher y podrá eliminar las molestas malas hierbas de forma cómoda, exhaustiva y sobre todo, además, de forma duradera. Con este fin, la limpiadora de alta presión ofrece la temperatura ideal para su eliminación, 98 °C, mientras que el adaptador de boquillas adjunto garantiza el flujo de agua óptimo en la barra de boquillas de 50 centímetros de ancho. Gracias al kit de montaje de ruedas adaptativas para la lanza suministrado podrá trabajar cómodamente y sin esfuerzo incluso en usos prolongados.
Características y ventajas
Juego de montaje de ruedas suministrado y adaptativo
- Un trabajo cómodo y sin cansancio incluso en usos prolongados.
- En todo momento se garantiza una distancia de trabajo al suelo óptima.
Una combinación optimizada de limpiadora de alta presión y lanza de malas hierbas para eliminar eficazmente las malas hierbas
- El adaptador de boquillas integrado asegura la correcta cantidad de agua en función de la limpiadora de alta presión que se use.
- La vanguardista tecnología de quemadores garantiza la temperatura óptima del agua para la eliminación de malas hierbas (hasta 98 °C).
Diseño compacto de la lanza para las malas hierbas
- Su forma compacta permite trabajar incluso en lugares estrechos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (kg)
|2,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|3,5
Campos de aplicación
- Eliminación de las malas hierbas eficaz y confortable
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.