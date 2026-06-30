Eliminación eficaz de malas hierbas sin esfuerzo: basta colocar la lanza para las malas hierbas WR 50 en su limpiadora de alta presión con agua caliente de Kärcher y podrá eliminar las molestas malas hierbas de forma cómoda, exhaustiva y sobre todo, además, de forma duradera. Con este fin, la limpiadora de alta presión ofrece la temperatura ideal para su eliminación, 98 °C, mientras que el adaptador de boquillas adjunto garantiza el flujo de agua óptimo en la barra de boquillas de 50 centímetros de ancho. Gracias al kit de montaje de ruedas adaptativas para la lanza suministrado podrá trabajar cómodamente y sin esfuerzo incluso en usos prolongados.