La DS 6 es una aspiradora con filtro de agua que no solo garantiza una limpieza a fondo de los suelos, sino que además proporciona un aire de salida más fresco y con un 99,95 % menos de polvo. Esto facilita un ambiente doméstico notablemente más agradable. A diferencia de las aspiradoras tradicionales con bolsa de filtro, la aspiradora con filtro de agua DS 6 aprovecha la fuerza natural del agua, que se agita a alta velocidad en el interior del filtro. La suciedad aspirada pasa por ese remolino de agua, que la extrae del aire con un alto grado de eficacia y la retiene en el agua. El resultado es un aire de salida fresco y excepcionalmente limpio.