La S 550 barre cinco veces más rápido que una escoba y sus resultados de limpieza son además impecables. El uso del equipo vale la pena ya a partir de los 30 m² de superficie. La suciedad, como hojas o fragmentos, se envía directamente al depósito para la suciedad de 16 l: sencillo, rápido y limpio. Con un potente cepillo cilíndrico de barrido y el cepillo lateral, la S 550 dispone de un ancho útil total de 550 mm. Las cerdas extralargas del cepillo lateral logran una limpieza meticulosa incluso en los bordes. Esta barredora robusta, a prueba de roturas y corrosión, es fácil de mover y, por tanto, muy maniobrable. El asa de empuje doblemente regulable en altura se puede ajustar a la estatura del usuario. Según las necesidades, el asa de empuje se puede plegar totalmente. Así se puede guardar el equipo en posición vertical ocupando muy poco espacio. El depósito de suciedad autónomo es fácil de extraer y está diseñado de forma que se puede depositar y vaciar de forma segura. Sin entrar en contacto con la suciedad en ningún momento.