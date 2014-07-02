Barredora manual S 550
La barredora S 550 con 550 mm de ancho útil, 16 l de depósito de suciedad y un cepillo lateral es ideal para superficies a partir de 30 m². Para barres de forma cómoda, rápida y cuidadosa con la espalda.
La S 550 barre cinco veces más rápido que una escoba y sus resultados de limpieza son además impecables. El uso del equipo vale la pena ya a partir de los 30 m² de superficie. La suciedad, como hojas o fragmentos, se envía directamente al depósito para la suciedad de 16 l: sencillo, rápido y limpio. Con un potente cepillo cilíndrico de barrido y el cepillo lateral, la S 550 dispone de un ancho útil total de 550 mm. Las cerdas extralargas del cepillo lateral logran una limpieza meticulosa incluso en los bordes. Esta barredora robusta, a prueba de roturas y corrosión, es fácil de mover y, por tanto, muy maniobrable. El asa de empuje doblemente regulable en altura se puede ajustar a la estatura del usuario. Según las necesidades, el asa de empuje se puede plegar totalmente. Así se puede guardar el equipo en posición vertical ocupando muy poco espacio. El depósito de suciedad autónomo es fácil de extraer y está diseñado de forma que se puede depositar y vaciar de forma segura. Sin entrar en contacto con la suciedad en ningún momento.
Características y ventajas
Un cepillo lateralLas largas cerdas del cepillo lateral proporcionan una limpieza a fondo incluso de los bordes.
Cómodo depósito para la suciedadCómodo depósito para la suciedad: la suciedad va a parar directamente al depósito que puede extraerse y vaciarse de forma sencilla.
Almacenamiento en poco espacioCon el asa de empuje plegable, la barredora puede colocarse verticalmente, por lo que ocupa poco espacio.
Asa de empuje ajustable
- La altura del asa de empuje se puede ajustar (una extensión, dos ajustes de ángulo). Para un barrido no agresivo para la espalda.
Depósito para la suciedad que se aguanta solo
- Fácilmente extraíble y construido de tal modo que puede colocarse de forma segura.
Asa de transporte cómoda
- La barredora puede transportarse de forma sencilla.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho útil con cepillos laterales (mm)
|550
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|1600
|Carcasa / bastidor
|Plástico/plástico
|Depósito de suciedad (l)
|16
|Recomendado para superficies a partir de (m²)
|30
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|9,2
|Peso, listo para el uso (kg)
|9,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|10,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|690 x 610 x 930
Scope of supply
- Cepillos laterales: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Asa de empuje regulable en altura de dos tramos
- Posición de almacenaje
- Depósito para la suciedad que se aguanta solo
Campos de aplicación
- Superficies en casa y el jardín
- Superficies pequeñas
Accesorios
