Barredora manual S 550

La barredora S 550 con 550 mm de ancho útil, 16 l de depósito de suciedad y un cepillo lateral es ideal para superficies a partir de 30 m². Para barres de forma cómoda, rápida y cuidadosa con la espalda.

La S 550 barre cinco veces más rápido que una escoba y sus resultados de limpieza son además impecables. El uso del equipo vale la pena ya a partir de los 30 m² de superficie. La suciedad, como hojas o fragmentos, se envía directamente al depósito para la suciedad de 16 l: sencillo, rápido y limpio. Con un potente cepillo cilíndrico de barrido y el cepillo lateral, la S 550 dispone de un ancho útil total de 550 mm. Las cerdas extralargas del cepillo lateral logran una limpieza meticulosa incluso en los bordes. Esta barredora robusta, a prueba de roturas y corrosión, es fácil de mover y, por tanto, muy maniobrable. El asa de empuje doblemente regulable en altura se puede ajustar a la estatura del usuario. Según las necesidades, el asa de empuje se puede plegar totalmente. Así se puede guardar el equipo en posición vertical ocupando muy poco espacio. El depósito de suciedad autónomo es fácil de extraer y está diseñado de forma que se puede depositar y vaciar de forma segura. Sin entrar en contacto con la suciedad en ningún momento.

Características y ventajas
Barredora manual S 550: Un cepillo lateral
Un cepillo lateral
Las largas cerdas del cepillo lateral proporcionan una limpieza a fondo incluso de los bordes.
Barredora manual S 550: Cómodo depósito para la suciedad
Cómodo depósito para la suciedad
Cómodo depósito para la suciedad: la suciedad va a parar directamente al depósito que puede extraerse y vaciarse de forma sencilla.
Barredora manual S 550: Almacenamiento en poco espacio
Almacenamiento en poco espacio
Con el asa de empuje plegable, la barredora puede colocarse verticalmente, por lo que ocupa poco espacio.
Asa de empuje ajustable
  • La altura del asa de empuje se puede ajustar (una extensión, dos ajustes de ángulo). Para un barrido no agresivo para la espalda.
Depósito para la suciedad que se aguanta solo
  • Fácilmente extraíble y construido de tal modo que puede colocarse de forma segura.
Asa de transporte cómoda
  • La barredora puede transportarse de forma sencilla.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho útil con cepillos laterales (mm) 550
Máximo rendimiento en superficie (m²/h) 1600
Carcasa / bastidor Plástico/plástico
Depósito de suciedad (l) 16
Recomendado para superficies a partir de (m²) 30
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 9,2
Peso, listo para el uso (kg) 9,2
Peso con embalaje incluido (kg) 10,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 690 x 610 x 930

Scope of supply

  • Cepillos laterales: 1 Unidad(es)

Equipamiento

  • Asa de empuje regulable en altura de dos tramos
  • Posición de almacenaje
  • Depósito para la suciedad que se aguanta solo
Videos
Campos de aplicación
  • Superficies en casa y el jardín
  • Superficies pequeñas
Accesorios
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

Social Media
SSL Secured
© 2025 Kärcher Ecuador S.A.