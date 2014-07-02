Barredora manual S 750
La barredora S 750 con depósito de suciedad de 32 l y 700 mm de ancho útil es adecuada para todas las superficies a partir de 60 m². Con regulación de la presión de apriete del cepillo lateral.
Con un ancho útil de 700 mm, la barredora S 750 barre cinco veces más rápido que una escoba. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también cuida de la espalda. La suciedad llega directamente al gran depósito para la suciedad de 32 l. Esta barredora robusta, a prueba de roturas y corrosión, es fácil de mover y, por tanto, extremadamente maniobrable. El potente cepillo cilíndrico de barrido y el cepillo lateral de la S 750 consiguen resultados de limpieza excelentes en superficies exteriores a partir de 60 m². Las cerdas extralargas del cepillo lateral logran una limpieza meticulosa incluso en los bordes. La presión de apriete del cepillo lateral plegable se puede regular para adaptarla óptimamente a las diferentes superficies. El asa de empuje, ergonómica y de altura regulable, se puede ajustar con exactitud a la estatura del usuario. Además, el asa de empuje se puede plegar completamente, si se necesita. Esto permite el almacenaje vertical del equipo ocupando poco espacio. El depósito de suciedad se puede extraer de forma fácil y el vaciado y colocación se realiza sin contacto con la suciedad.
Características y ventajas
Cepillos laterales extragrandesLas largas cerdas del cepillo lateral proporcionan una limpieza a fondo incluso de los bordes.
Cómodo depósito para la suciedadCómodo depósito para la suciedad: la suciedad va a parar directamente al depósito que puede extraerse y vaciarse de forma sencilla.
Depósito grandeEl depósito para la suciedad de 32 l ofrece mucho espacio para una mayor cantidad de suciedad barrida.
Almacenamiento en poco espacio
- Con el asa de empuje plegable, la barredora puede colocarse verticalmente, por lo que ocupa poco espacio.
Asa de empuje ergonómica y regulable
- La inclinación del asa de empuje se puede ajustar de forma individual. La empuñadura tiene un diseño curvo ergonómico.
Depósito para la suciedad que se aguanta solo
- Fácilmente extraíble y construido de tal modo que puede colocarse de forma segura.
Presión de contacto ajustable de los cepillos laterales
- La presión de contacto del cepillo lateral puede ajustarse de forma óptima a distintos fondos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho útil sin cepillos laterales (mm)
|480
|Ancho útil con cepillos laterales (mm)
|700
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|2500
|Carcasa / bastidor
|Plástico/plástico
|Depósito de suciedad (l)
|32
|Recomendado para superficies a partir de (m²)
|60
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|13
|Peso, listo para el uso (kg)
|12,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|15,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1280 x 770 x 1000
- Cepillos laterales: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Asa de empuje ergonómica
- Asa de empuje regulable en altura de dos tramos
- Posición de almacenaje
- Cepillo lateral ajustable de forma gradual
- Depósito para la suciedad que se aguanta solo
Campos de aplicación
- Superficies en casa y el jardín
- Superficies medianas y grandes
