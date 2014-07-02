Con un ancho útil de 700 mm, la barredora S 750 barre cinco veces más rápido que una escoba. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también cuida de la espalda. La suciedad llega directamente al gran depósito para la suciedad de 32 l. Esta barredora robusta, a prueba de roturas y corrosión, es fácil de mover y, por tanto, extremadamente maniobrable. El potente cepillo cilíndrico de barrido y el cepillo lateral de la S 750 consiguen resultados de limpieza excelentes en superficies exteriores a partir de 60 m². Las cerdas extralargas del cepillo lateral logran una limpieza meticulosa incluso en los bordes. La presión de apriete del cepillo lateral plegable se puede regular para adaptarla óptimamente a las diferentes superficies. El asa de empuje, ergonómica y de altura regulable, se puede ajustar con exactitud a la estatura del usuario. Además, el asa de empuje se puede plegar completamente, si se necesita. Esto permite el almacenaje vertical del equipo ocupando poco espacio. El depósito de suciedad se puede extraer de forma fácil y el vaciado y colocación se realiza sin contacto con la suciedad.