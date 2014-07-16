Alimentación de agua del hogar

Bombas para la alimentación de agua del hogar

Para la alimentación completamente automática de la casa con agua tratada, por ejemplo, para la lavadora, la cisterna del inodoro y las conexiones de la casa para el riego de jardines. Las bombas se conectan y desconectan automáticamente según la necesidad de agua. La función en espera de 0 vatios de los modelos eco!ogic reduce el consumo eléctrico, lo que favorece el bolsillo y el medio ambiente.

Utilización sensata y ecológica del agua.

Las bombas de jardín y hogar de la gama BP Home & Garden de Kärcher contribuyen de forma decisiva a un uso del agua respetuoso con los recursos. De este modo, el agua tratada puede utilizarse con la ayuda de las bombas de jardín y hogar de Kärcher de forma cómoda, respetuosa con el medio ambiente y eficaz para la alimentación de inodoros, lavadoras y grifos de agua en el exterior.

Equipos y accesorios adecuados

Bomba eco!ogic

Ideal para el uso económico de fuentes de agua alternativas.

Filtro previo de la bomba

Para proteger las bombas de partículas de suciedad gruesa o arena

Kit de aspiración

Manguera en espiral con filtro de aspiración y bloqueo antirretorno

Bomba para el hogar y el jardín

Ideal para la utilización de fuentes de agua alternativas.

