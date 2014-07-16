Bombas para la alimentación de agua del hogar

Para la alimentación completamente automática de la casa con agua tratada, por ejemplo, para la lavadora, la cisterna del inodoro y las conexiones de la casa para el riego de jardines. Las bombas se conectan y desconectan automáticamente según la necesidad de agua. La función en espera de 0 vatios de los modelos eco!ogic reduce el consumo eléctrico, lo que favorece el bolsillo y el medio ambiente.

Utilización sensata y ecológica del agua.

Las bombas de jardín y hogar de la gama BP Home & Garden de Kärcher contribuyen de forma decisiva a un uso del agua respetuoso con los recursos. De este modo, el agua tratada puede utilizarse con la ayuda de las bombas de jardín y hogar de Kärcher de forma cómoda, respetuosa con el medio ambiente y eficaz para la alimentación de inodoros, lavadoras y grifos de agua en el exterior.