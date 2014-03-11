eco!ogic: el amarillo es el nuevo verde

Las limpiadoras de alta presión de la gama eco!ogic ofrecen un ahorro de agua ejemplar.

Los equipos eco!ogic de la acreditada calidad de Kärcher son los líderes del mercado en cuestión de respeto por el medio ambiente. Ofrecen la posibilidad de utilizar el agua según las necesidades, para reducir así su consumo. La tecnología innovadora y las soluciones inteligentes permiten un trato ejemplar de los recursos. Las piezas de plástico de la gama eco!ogic están fabricadas con hasta un 60 % de materiales reciclados y no contienen ftalatos ni PVC. El embalaje está hecho de cartón FSC y, en consecuencia, no incluye poliestireno expandido.