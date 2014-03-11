eco!ogic: el amarillo es el nuevo verde
Kärcher se define como líder del mercado con función ejemplificadora. La sostenibilidad y la protección del medio ambiente están profundamente arraigadas en el pensamiento y la acción empresariales y desembocan en la iniciativa empresarial «eco!ogic». Con la gama eco!ogic, Kärcher ha desarrollado una innovadora generación de equipos que combinan de forma convincente una tecnología refinada, una potencia extraordinaria, un fácil manejo y un sentido común ecológico. El resultado son equipos de calidad altamente eficaces y respetuosos con los recursos naturales que marcan nuevas pautas.
Nuestras características eco!ogic.
Para los productos especialmente respetuosos con el medio ambiente de la gama Home & Garden, se han desarrollado un posicionamiento y una seña de identidad propios: la marca denominativa «eco!ogic». Solo se distinguen con esta denominación y el logotipo ecológico los equipos que alcanzan los indicadores correspondientes. En este sentido, se toman como base numerosos criterios ecológicos y cada uno de ellos dispone de su propio icono.
Ahorro de agua
La gestión responsable del agua es cada vez más importante. eco!ogic es sinónimo de un consumo de agua metódico y responsable.
Ahorro energético
La utilización eficaz de la energía es una ventaja importante de los equipos eco!ogic. La innovadora e inteligente tecnología de Kärcher lo hace posible.
Protección del agua potable
El uso de agua de lluvia protege los costosos recursos de agua potable. La gama eco!ogic también proporciona soluciones para el uso de fuentes de agua alternativas.
Reducción de la contaminación por aguas residuales
Los equipos de Kärcher con dosificación del detergente y los detergentes eco!ogic contribuyen a una menor contaminación por aguas residuales.
Selección responsable de los materiales
Evitar el uso de sustancias como ftalatos o PVC es de vital importancia en la gama eco!ogic.
Empleo de materiales respetuoso con los recursos
Los equipos eco!ogic convencen por sus materiales respetuosos con el medio ambiente, como el plástico reciclado. El embalaje está hecho con cartón FSC y material reciclado, y no contiene poliestireno.
Ruido reducido
Los equipos eco!ogic de Kärcher en parte se caracterizan por sus reducidas emisiones sonoras.
Filtraje eficaz del polvo
Gracias al filtraje fiable del polvo, los productos de Kärcher ofrecen un ambiente de trabajo sano. Obviamente esto también se aplica a los nuevos equipos eco!ogic.
Capacidad de reciclaje ejemplar
Los equipos de Kärcher son reciclables en más de un 90 %, al igual que la nueva gama eco!ogic.
Larga vida útil
Los elevados estándares de calidad de Kärcher también procuran, en el caso de los equipos eco!ogic, una larga vida útil por encima de la media.
Reparación sencilla
Los productos de Kärcher se distinguen por su óptima capacidad de reparación. Obviamente esto también se aplica a los equipos eco!ogic.
Buena disponibilidad de piezas de repuesto
Obviamente, los equipos de la gama eco!ogic también se benefician del completo servicio de piezas de repuesto de Kärcher.
Las limpiadoras de alta presión de la gama eco!ogic ofrecen un ahorro de agua ejemplar.
Los equipos eco!ogic de la acreditada calidad de Kärcher son los líderes del mercado en cuestión de respeto por el medio ambiente. Ofrecen la posibilidad de utilizar el agua según las necesidades, para reducir así su consumo. La tecnología innovadora y las soluciones inteligentes permiten un trato ejemplar de los recursos. Las piezas de plástico de la gama eco!ogic están fabricadas con hasta un 60 % de materiales reciclados y no contienen ftalatos ni PVC. El embalaje está hecho de cartón FSC y, en consecuencia, no incluye poliestireno expandido.
Las limpiadoras de alta presión eco!ogic de un vistazo:
K 4 Premium eco!ogic Home
Protección medioambiental y limpieza: la K4 Premium eco!ogic con motor ecológico refrigerado por agua ahorra hasta un 20 % de agua y energía gracias al modo ecológico. Además, la limpiadora de alta presión sin PVC ni ftalatos y fabricada con hasta un 60 % de material reciclado convence por su máxima comodidad de uso.
K 5 Premium eco!ogic Home
¡Totalmente respetuosa con el medio ambiente e increíblemente eficaz! La K5 Premium eco!ogic Home con potente motor ecológico refrigerado por agua y kit para el hogar compuesto por el limpiador de superficies T250 para una limpieza económica y sin salpicaduras de grandes superficies. La potente limpiadora de alta presión para usos ocasionales y suciedad media.
K 7 Premium eco!ogic Home
La máxima comodidad de aplicación y el más alto respeto por el medio ambiente caracterizan la K7 Premium eco!ogic Home con enrollador de mangueras para usos frecuentes y suciedad fuerte (por ejemplo, en caminos, piscinas, vehículos grandes y bicicletas). La limpiadora de alta presión con motor ecológico refrigerado por agua ahorra hasta un 20 % de agua y energía gracias al modo eco.
Máxima eficacia.
Como todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher, los modelos Premium eco!ogic K 4-K 7 están equipados con la tecnología de boquillas de Kärcher, patentada y perfectamente adaptada a las bombas. Con ella, los equipos realizan una aportación decisiva a la gestión responsable de los valiosos recursos. En comparación con la competencia, los equipos de Kärcher destacan por su elevada capacidad de eliminación y eficacia de limpieza.
En pocas palabras: la limpieza se realiza hasta un 50 % más rápido y así se ahorra también hasta un 50 % de energía y agua. Son ventajas notables que han sido confirmadas científicamente por el instituto independiente de renombre Fraunhofer Institut.
Excelente potencia.
Las clases K 4-K 7 de la gama Premium eco!ogic de Kärcher disponen de un innovador eco!motor refrigerado por agua. Los equipos cuentan con una gran potencia y larga vida útil, además de ser hasta un 10 % más ligeros.
Agua limpia para el mundo.
Kärcher no solo fabrica equipos que cuidan los recursos, también se compromete con la protección de las aguas. Por ejemplo, con el proyecto Clean Water for the World, que Kärcher ha puesto en marcha en cooperación con la Fundación Global Nature. Por cada limpiadora de alta presión eco!ogic vendida se realiza una aportación económica a la construcción de instalaciones de filtrado biológico de agua en todo el mundo. De este modo, con cada equipo vendido se prevén 1000 l de agua limpia en ríos y lagos de todo el mundo. Las personas y la naturaleza salimos ganando.