Hidrolimpiadora K 2
Hidrolavadora de alta presión ideal para la limpieza diaria. Dispone de un asa y ruedas que facilitan y hacen más práctico su transporte, un portaaccesorios que facilita su organización. Lleve la lavadora donde la necesite sin esfuerzo. Perfecto para limpiar garajes, patios traseros, coches, bicicletas, motos, paredes, zonas de piscina y artículos de jardín. Proporciona una limpieza eficaz, rápida y sin esfuerzo. Ahorro de tiempo y del 80% del agua.
Características y ventajas
Chorro plano de alta presión
- Alto rendimiento de limpieza.
- Menos consumo energético.
- Permite un manejo cómodo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 110 - 127 / 50 - 60
|Presión (PSI/bar)
|1600 / 110
|Caudal (l/h)
|280
|Temperatura de entrada (°C)
|40
|Potencia de conexión (W)
|1200
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|255 x 281 x 798
Scope of supply
- Manguera de aspiración de agua
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 4 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Motos y ciclomotores
- Superficies en casa y el jardín
- Escaleras exteriores
- Muros de piedra y de jardín
- Puertas de garajes
- Vehículos
Accesorios
Detergentes
