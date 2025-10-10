Hidrolimpiadora K 3.85 ROBUSTA 127V
La hidrolimpiadora de alta presión K3.98 es ideal para todo tipo de limpieza, como patios traseros, garajes, vehículos, zonas de piscinas y jardines, y mucho más. Utiliza motor de inducción y cabezal de aluminio, que permiten una mayor durabilidad. Proporciona una limpieza eficaz, rápida y sin esfuerzo, ahorrando tiempo y hasta un 80% de agua.
La Hidrolimpiadora de Alta Presión K3.98 es perfecta para la limpieza de garajes, patios traseros, coches, bicicletas, motos, zonas de piscina, jardín y mucho más. Tiene un mango alargado y ruedas que facilitan el transporte, porta accesorios para una fácil organización. Utiliza motor de inducción y cabezal de aluminio, que aumentan la durabilidad del equipo, garantizando el mejor desempeño en la limpieza frecuente y por largo tiempo. Es el único en su categoría con sistema de succión para aplicación de detergente y viene con chorro abanico regulable, lo que hace que su uso sea eficiente, rápido y sin esfuerzo. Ahorrando tiempo y hasta un 80% de agua.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión (PSI)
|1740
|Caudal (l/h)
|360
|Potencia de conexión (kW)
|1,5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|12
|Peso con embalaje incluido (kg)
|14,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|516 x 295 x 282
Detergentes
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.