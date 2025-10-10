Hidrolimpiadora K 3 Comfort
La limpiadora de alta presión K 3 Comfort impresiona con su innovador diseño, desarrollado en exclusiva para las necesidades de limpieza del mercado latinoamericano.
La K 3 Comfort es la limpiadora de alta presión ideal para garajes, jardines, coches, bicicletas, motocicletas, equipos para el jardín y espacios grandes. Cuenta con una barra telescópica, ruedas grandes para facilitar el transporte y un práctico compartimento para accesorios. También forman parte del equipamiento estándar una lanza pulverizadora Vario Power y la boquilla turbo. Lo especial de la K 3 Comfort es su innovador diseño desarrollado especialmente para América Latina.
Características y ventajas
Boquilla turbo
- Chorro concentrado giratorio contra la suciedad resistente.
Barra telescópica y ruedas grandes
- Transporte más sencillo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (V/Hz)
|120 - 127 / 50 - 60
|Presión (bar/PSI)
|120 / 1700
|Caudal (l/h)
|330
|Temperatura de entrada (°C)
|40
|Potencia de conexión (W)
|1600
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|6,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|8,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|310 x 345 x 573
Scope of supply
- Boquilla de espuma: 0.3 l
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Quick Connect en el lado del equipo
- Asa telescópica
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Motos y ciclomotores
- Turismos
- Escaleras exteriores
- Vehículos medianos y furgonetas
Accesorios
Detergentes
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.