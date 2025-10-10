Hidrolimpiadora K 3 Comfort

La limpiadora de alta presión K 3 Comfort impresiona con su innovador diseño, desarrollado en exclusiva para las necesidades de limpieza del mercado latinoamericano.

La K 3 Comfort es la limpiadora de alta presión ideal para garajes, jardines, coches, bicicletas, motocicletas, equipos para el jardín y espacios grandes. Cuenta con una barra telescópica, ruedas grandes para facilitar el transporte y un práctico compartimento para accesorios. También forman parte del equipamiento estándar una lanza pulverizadora Vario Power y la boquilla turbo. Lo especial de la K 3 Comfort es su innovador diseño desarrollado especialmente para América Latina.

Características y ventajas
Boquilla turbo
  • Chorro concentrado giratorio contra la suciedad resistente.
Barra telescópica y ruedas grandes
  • Transporte más sencillo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (V/Hz) 120 - 127 / 50 - 60
Presión (bar/PSI) 120 / 1700
Caudal (l/h) 330
Temperatura de entrada (°C) 40
Potencia de conexión (W) 1600
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 6,2
Peso con embalaje incluido (kg) 8,9
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 310 x 345 x 573

Scope of supply

  • Boquilla de espuma: 0.3 l
  • Vario Power Jet
  • Boquilla turbo
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Quick Connect en el lado del equipo
  • Asa telescópica
  • Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
  • Bicicletas
  • Muebles de jardín/terraza/balcón
  • Motos y ciclomotores
  • Turismos
  • Escaleras exteriores
  • Vehículos medianos y furgonetas
Accesorios
Detergentes
