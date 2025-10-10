La K 3 Comfort es la limpiadora de alta presión ideal para garajes, jardines, coches, bicicletas, motocicletas, equipos para el jardín y espacios grandes. Cuenta con una barra telescópica, ruedas grandes para facilitar el transporte y un práctico compartimento para accesorios. También forman parte del equipamiento estándar una lanza pulverizadora Vario Power y la boquilla turbo. Lo especial de la K 3 Comfort es su innovador diseño desarrollado especialmente para América Latina.