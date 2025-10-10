Hidrolimpiadora K 3 *PE
Hidrolimpiadora ideal para la limpieza diaria. Cuenta con asa y ruedas para un transporte práctico y práctico, y un soporte para accesorios para organizarla fácilmente. Llévala a donde la necesites sin esfuerzo. Perfecta para limpiar garajes, patios, coches, bicicletas, motos, paredes, zonas de piscina y jardín. Ofrece una limpieza eficiente, rápida y sin esfuerzo, ahorrando tiempo y un 80 % de agua.
Características y ventajas
Chorro plano de alta presión
- Alto rendimiento de limpieza.
- Menos consumo energético.
- Permite un manejo cómodo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 110 - 127 / 50 - 60
|Presión (PSI/bar)
|1600 / 110
|Caudal (l/h)
|280
|Temperatura de entrada (°C)
|40
|Potencia de conexión (W)
|1200
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|255 x 281 x 798
Scope of supply
- Cepillo de lavado
- Boquilla de espuma: 0.3 l
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
- Manguera de riego: 10 m
Equipamiento
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Motos y ciclomotores
- Superficies en casa y el jardín
- Escaleras exteriores
- Muros de piedra y de jardín
- Puertas de garajes
- Vehículos
Accesorios
Detergentes
