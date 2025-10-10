Hidrolimpiadora K 3 *PE

Hidrolimpiadora ideal para la limpieza diaria. Cuenta con asa y ruedas para un transporte fácil y cómodo, y un soporte para accesorios para una fácil organización.

Hidrolimpiadora ideal para la limpieza diaria. Cuenta con asa y ruedas para un transporte práctico y práctico, y un soporte para accesorios para organizarla fácilmente. Llévala a donde la necesites sin esfuerzo. Perfecta para limpiar garajes, patios, coches, bicicletas, motos, paredes, zonas de piscina y jardín. Ofrece una limpieza eficiente, rápida y sin esfuerzo, ahorrando tiempo y un 80 % de agua.

Características y ventajas
Chorro plano de alta presión
  • Alto rendimiento de limpieza.
  • Menos consumo energético.
  • Permite un manejo cómodo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 110 - 127 / 50 - 60
Presión (PSI/bar) 1600 / 110
Caudal (l/h) 280
Temperatura de entrada (°C) 40
Potencia de conexión (W) 1200
Cable de conexión (m) 5
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 4,6
Peso con embalaje incluido (kg) 7,9
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 255 x 281 x 798

Scope of supply

  • Cepillo de lavado
  • Boquilla de espuma: 0.3 l
  • Vario Power Jet
  • Boquilla turbo
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
  • Manguera de riego: 10 m

Equipamiento

  • Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
  • Bicicletas
  • Motos y ciclomotores
  • Superficies en casa y el jardín
  • Escaleras exteriores
  • Muros de piedra y de jardín
  • Puertas de garajes
  • Vehículos
