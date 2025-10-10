Hidrolimpiadora K 4

Hidrolimpiadora de alta presión ideal para una limpieza diaria más frecuente. Dispone de asa y ruedas que facilitan el transporte, soporte para accesorios facilitando la organización.

Hidrolimpiadora de alta presión ideal para una limpieza diaria más frecuente. Dispone de asa y ruedas que facilitan el transporte, soporte para accesorios facilitando la organización. Ideal para la limpieza de garajes, patios, coches, bicicletas, motos, piscinas y zonas ajardinadas. Con motor de inducción y cabezal de aluminio para mayor durabilidad. Ofrece una limpieza eficiente, rápida y sin esfuerzo. Ahorra tiempo y un 80% de agua.

Características y ventajas
Cómoda asa de transporte en barandilla
  • La ergonómica asa de transporte en barandilla permite un agarre cómodo desde cualquier lado y garantiza un transporte cómodo.
  • Permite un manejo cómodo.
  • Robustez y resistencia
Diseño atractivo
  • Robustez y resistencia
  • Mayor rendimiento de limpieza
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 110 - 120 / 60
Presión (PSI) 1885
Caudal (l/h) 360
Temperatura de entrada (°C) 40
Potencia de conexión (W) 1700
Cable de conexión (m) 5
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 12,7
Peso con embalaje incluido (kg) 17,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 323 x 409 x 825

Scope of supply

  • Vario Power Jet
  • Lanza pulverizadora de un chorro
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 6 m
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Filtro de agua integrado
Hidrolimpiadora K 4
Hidrolimpiadora K 4
Campos de aplicación
  • Superficies en casa y el jardín
  • Fachada
  • Motos y ciclomotores
  • Garaje
Detergentes
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

Social Media
SSL Secured
© 2025 Kärcher Ecuador S.A.