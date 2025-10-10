Hidrolimpiadora K 5 Power 127V *BR

Características y ventajas
Cómoda asa de transporte en barandilla
  • La ergonómica asa de transporte en barandilla permite un agarre cómodo desde cualquier lado y garantiza un transporte cómodo.
  • Permite un manejo cómodo.
  • Robustez y resistencia
Diseño atractivo
  • Robustez y resistencia
  • Mayor rendimiento de limpieza
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 127 / 60
Presión (PSI) 2100
Caudal (l/h) 380
Potencia de conexión (W) 1900
Cable de conexión (m) 5
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 13,6
Peso con embalaje incluido (kg) 17,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 323 x 409 x 825

Scope of supply

  • Manguera de aspiración de agua
  • Vario Power Jet
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 6 m
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Quick Connect en el lado del equipo
  • Filtro de agua integrado
Hidrolimpiadora K 5 Power 127V *BR
Hidrolimpiadora K 5 Power 127V *BR
Campos de aplicación
  • Superficies en casa y el jardín
  • Fachada
  • Motos y ciclomotores
  • Garaje
Accesorios
Detergentes
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

Social Media
SSL Secured
© 2025 Kärcher Ecuador S.A.