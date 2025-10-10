Hidrolimpiadora K 5 Power 127V *BR
Características y ventajas
Cómoda asa de transporte en barandilla
- La ergonómica asa de transporte en barandilla permite un agarre cómodo desde cualquier lado y garantiza un transporte cómodo.
- Permite un manejo cómodo.
- Robustez y resistencia
Diseño atractivo
- Robustez y resistencia
- Mayor rendimiento de limpieza
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 127 / 60
|Presión (PSI)
|2100
|Caudal (l/h)
|380
|Potencia de conexión (W)
|1900
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|13,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|17,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|323 x 409 x 825
Scope of supply
- Manguera de aspiración de agua
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 6 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Quick Connect en el lado del equipo
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Superficies en casa y el jardín
- Fachada
- Motos y ciclomotores
- Garaje
Accesorios
Detergentes
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.