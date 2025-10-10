La NT 20/1 cuenta con un sistema de aspiración de polvo y líquidos que aumenta la variedad de suciedad que se puede aspirar y ofrece versatilidad para operaciones variadas. Con su alta potencia de 1400W garantiza un funcionamiento de alto rendimiento, con alto vacío y caudal permitiendo el uso en varias aplicaciones con alto poder de succión. Es un equipo portátil, ligero y robusto que facilita el transporte y la manipulación, haciendo la operación más agradable para el operario. También dispone de un portaaccesorios integrado que dificulta la pérdida de accesorios y facilita el manejo.