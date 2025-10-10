Aspirador en seco y húmedo NT 38/1 Me Classic
A pesar de sus dimensiones compactas, el resistente aspirador en seco y húmedo NT 38/1 Me Classic aloja sin problemas grandes cantidades de suciedad de diferente tipo gracias al depósito de 38 l.
Con el aspirador en seco y húmedo NT 38/1 Me Classic, se eliminan fácilmente grandes cantidades de líquidos, polvo o suciedad gruesa gracias a la potente turbina de 1500 W. El aspirador, con unas dimensiones que resultan agradables por lo compactas que son, está equipado con un sólido depósito de 38 l. Además, el equipo de la gama Classic NT convence por su tecnología de filtros fiable. Cabe destacar especialmente el concepto Easy-Service, que permite unos costes de mantenimiento y de servicio reducidos.
Características y ventajas
Compacto, resistente y móvilBuena estabilidad, fácil maniobrabilidad y cómodo transporte gracias a su forma estrecha y sus cuatro rodillos de dirección.
Excelente potencia de aspiraciónLos equipos NT Classic, con una turbina potente de 1500 W, eliminan los más variados tipos de suciedad de forma fiable.
Servicio y comodidadIncreíblemente rápido: el concepto Easy Service permite la extracción de la turbina en tan solo 44 segundos,
- El cesto de filtro permanente de gran tamaño garantiza una separación del polvo óptima y permite una aspiración duradera sin bolsa de filtro.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 110 - 127 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|71
|Vacío (mbar/kPa)
|245 / 24,5
|Capacidad del depósito (l)
|38
|Capacidad de absorción (W)
|1600
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|6,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|78
|Color
|plata
|Peso sin accesorios (kg)
|8,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|375 x 360 x 735
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
- Tipo de manguera de aspiración: con codo
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Material de la bolsa filtrante: Papel
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Depósito de acero inoxidable
Campos de aplicación
- Para el alojamiento de líquidos, suciedad gruesa y polvo de todas las superficies resistentes, así como para la limpieza interior de vehículos.
