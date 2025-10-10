Para una limpieza efectiva y rápida de equipos, vehículos, talleres y obras: el aspirador en seco y en húmedo NT 30/1 Tact de Kärcher es un equipo universal para usuarios profesionales de los sectores más diversos. Gracias a su sistema de limpieza automática de filtro Tact y al filtro plegado plano PES resistente a la humedad, este compacto aspiratodo destaca para la eliminación de grandes cantidades de polvo fino sin levantamiento de polvo durante amplios intervalos de trabajo. La suciedad y los líquidos se recopilan de manera segura en un robusto depósito de 30 litros que dispone de un protector y estables ruedas de dirección de metal. La sencilla maniobrabilidad y el cómodo manejo del equipo gracias al nuevo selector giratorio central facilitan considerablemente el trabajo. El equipo está completamente equipado con accesorios de nuevo diseño muy perfeccionados que se almacenan cómodamente en el compartimento integrado para manguera de aspiración y accesorios. En el frontal plano del equipo es posible colocar o incluso fijar herramientas y cajas gracias a las superficies recubiertas de goma antideslizante.